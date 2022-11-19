Пьяный пермяк угнал с заправки автомобиль такси

20 ноября 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Угонщик бросил автомобиль из-за того, что в нем закончился бензин Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловском районе Перми пьяный мужчина угнал с заправки автомобиль такси. Об этом сообщили на сайте УМВД России по Пермскому краю. «В дежурную часть отдела полиции Свердловского района обратился 45-летний водитель такси. Он заехал вместе с пассажиром на заправку по улице Е. Ярославского. Пока мужчина оплачивал бензин на кассе, клиент пересел за руль авто и уехал», — сообщили в ведомстве. Спустя час машина была найдена в Индустриальном районе. Злоумышленника, который прогуливался рядом с брошенным автомобилем, задержали. Им оказался неоднократно судимый мужчина 1988 года рождения. Он не смог объяснить, для чего угнал автомобиль, потому что в тот момент был пьян. Машину злоумышленник бросил из-за того, что в ней закончился бензин. Против угонщика возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Ранее URA.RU писало, что 19-летний житель Перми, находясь в неадекватном состоянии, угнал автомобиль на глазах у владелицы машины. Злоумышленника задержали в 500 метрах от места преступления.

В Свердловском районе Перми пьяный мужчина угнал с заправки автомобиль такси. Об этом сообщили на сайте УМВД России по Пермскому краю. «В дежурную часть отдела полиции Свердловского района обратился 45-летний водитель такси. Он заехал вместе с пассажиром на заправку по улице Е. Ярославского. Пока мужчина оплачивал бензин на кассе, клиент пересел за руль авто и уехал», — сообщили в ведомстве. Спустя час машина была найдена в Индустриальном районе. Злоумышленника, который прогуливался рядом с брошенным автомобилем, задержали. Им оказался неоднократно судимый мужчина 1988 года рождения. Он не смог объяснить, для чего угнал автомобиль, потому что в тот момент был пьян. Машину злоумышленник бросил из-за того, что в ней закончился бензин. Против угонщика возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Ранее URA.RU писало, что 19-летний житель Перми, находясь в неадекватном состоянии, угнал автомобиль на глазах у владелицы машины. Злоумышленника задержали в 500 метрах от места преступления.