19 ноября 2022
18 ноября 2022

Пьяный пермяк угнал с заправки автомобиль такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Угонщик бросил автомобиль из-за того, что в нем закончился бензин Фото:

В Свердловском районе Перми пьяный мужчина угнал с заправки автомобиль такси. Об этом сообщили на сайте УМВД России по Пермскому краю.

«В дежурную часть отдела полиции Свердловского района обратился 45-летний водитель такси. Он заехал вместе с пассажиром на заправку по улице Е. Ярославского. Пока мужчина оплачивал бензин на кассе, клиент пересел за руль авто и уехал», — сообщили в ведомстве.

Спустя час машина была найдена в Индустриальном районе. Злоумышленника, который прогуливался рядом с брошенным автомобилем, задержали. Им оказался неоднократно судимый мужчина 1988 года рождения. Он не смог объяснить, для чего угнал автомобиль, потому что в тот момент был пьян. Машину злоумышленник бросил из-за того, что в ней закончился бензин. Против угонщика возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем».

Ранее URA.RU писало, что 19-летний житель Перми, находясь в неадекватном состоянии, угнал автомобиль на глазах у владелицы машины. Злоумышленника задержали в 500 метрах от места преступления.

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В Свердловском районе Перми пьяный мужчина угнал с заправки автомобиль такси. Об этом сообщили на сайте УМВД России по Пермскому краю. «В дежурную часть отдела полиции Свердловского района обратился 45-летний водитель такси. Он заехал вместе с пассажиром на заправку по улице Е. Ярославского. Пока мужчина оплачивал бензин на кассе, клиент пересел за руль авто и уехал», — сообщили в ведомстве. Спустя час машина была найдена в Индустриальном районе. Злоумышленника, который прогуливался рядом с брошенным автомобилем, задержали. Им оказался неоднократно судимый мужчина 1988 года рождения. Он не смог объяснить, для чего угнал автомобиль, потому что в тот момент был пьян. Машину злоумышленник бросил из-за того, что в ней закончился бензин. Против угонщика возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Ранее URA.RU писало, что 19-летний житель Перми, находясь в неадекватном состоянии, угнал автомобиль на глазах у владелицы машины. Злоумышленника задержали в 500 метрах от места преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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