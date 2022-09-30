Неадекватного молодого пермского угонщика задержали в 500 метрах от места преступления

Пострадавшая сообщила, что ее автомобиль «Нива» был припаркован возле здания, где она работает (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

О том, что на ее глазах был угнан личный автомобиль, сообщила пострадавшая пермячка. В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 52-летняя жительница Очерского округ (Пермский край). Игнорируя предупреждения женщины, нарушитель выехал на центральную улицу города, после чего был задержан.

«Выходя на улицу, женщина увидела, что в ее машине с включенным двигателем находится молодой человек. Ориентировка на угнанное транспортное средство была незамедлительно передана полицейским. Злоумышленник был задержан в 500 метрах от места преступления. Он находился в неадекватном состоянии, от медицинского освидетельствования отказался», — передает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Нарушителем оказался 19-летний житель Перми. В ходе проверки было установлено, что пермяк ранее имел судимость. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления.

Ране URA.RU писало, что в Кудымкаре (Пермский край) осудили трех парней и девушку за угон машины. В декабре прошлого года в полицию обратился мужчина и сообщил, что угнали его автомобиль Reno Logan.