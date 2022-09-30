30 сентября 2022

Неадекватного молодого пермского угонщика задержали в 500 метрах от места преступления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, штормовое предупреждение, автомобиль, нива, плохая погода, черные тучи
Пострадавшая сообщила, что ее автомобиль «Нива» был припаркован возле здания, где она работает (архивное фото) Фото:

О том, что на ее глазах был угнан личный автомобиль, сообщила пострадавшая пермячка. В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 52-летняя жительница Очерского округ (Пермский край). Игнорируя предупреждения женщины, нарушитель выехал на центральную улицу города, после чего был задержан.

«Выходя на улицу, женщина увидела, что в ее машине с включенным двигателем находится молодой человек. Ориентировка на угнанное транспортное средство была незамедлительно передана полицейским. Злоумышленник был задержан в 500 метрах от места преступления. Он находился в неадекватном состоянии, от медицинского освидетельствования отказался», — передает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Нарушителем оказался 19-летний житель Перми. В ходе проверки было установлено, что пермяк ранее имел судимость. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления.

Ране URA.RU писало, что в Кудымкаре (Пермский край) осудили трех парней и девушку за угон машины. В декабре прошлого года в полицию обратился мужчина и сообщил, что угнали его автомобиль Reno Logan.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

О том, что на ее глазах был угнан личный автомобиль, сообщила пострадавшая пермячка. В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 52-летняя жительница Очерского округ (Пермский край). Игнорируя предупреждения женщины, нарушитель выехал на центральную улицу города, после чего был задержан. «Выходя на улицу, женщина увидела, что в ее машине с включенным двигателем находится молодой человек. Ориентировка на угнанное транспортное средство была незамедлительно передана полицейским. Злоумышленник был задержан в 500 метрах от места преступления. Он находился в неадекватном состоянии, от медицинского освидетельствования отказался», — передает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Нарушителем оказался 19-летний житель Перми. В ходе проверки было установлено, что пермяк ранее имел судимость. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления. Ране URA.RU писало, что в Кудымкаре (Пермский край) осудили трех парней и девушку за угон машины. В декабре прошлого года в полицию обратился мужчина и сообщил, что угнали его автомобиль Reno Logan.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...