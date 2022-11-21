Рогозин призвал вернуть Киев

21 ноября 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Россия не может мириться с русофобской властью Украины, заявил Рогозин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не должна терпеть ту «бесовщину», которая происходит на Украине, для этого ей необходимо идти до конца и «брать Киев». Об этом сообщил глава группы военных советников в зоне спецоперации Дмитрий Рогозин. «Когда я смотрю, какая там бесовщина происходит, и когда меня спрашивают „до конца?“ — ну Киев точно надо вернуть», — публикует заявление Рогозина telegram-канал «Пул N3». Он отметил, что Россия просто не может иметь такого соседа, как напичканная западным оружием Украина, которая проводит радикальную русофобскую политику. Ранее Рогозин пообещал оставаться на передовой до самого конца. Тем временем, командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что ВС России возобновили наступление на отдельных направлениях, передает RT. Также экс-глава Роскосмоса Рогозин отметил, что победа в этом конфликте не будет легкой для России, сообщает «Царьград».

Россия не должна терпеть ту «бесовщину», которая происходит на Украине, для этого ей необходимо идти до конца и «брать Киев». Об этом сообщил глава группы военных советников в зоне спецоперации Дмитрий Рогозин. «Когда я смотрю, какая там бесовщина происходит, и когда меня спрашивают „до конца?“ — ну Киев точно надо вернуть», — публикует заявление Рогозина telegram-канал «Пул N3». Он отметил, что Россия просто не может иметь такого соседа, как напичканная западным оружием Украина, которая проводит радикальную русофобскую политику. Ранее Рогозин пообещал оставаться на передовой до самого конца. Тем временем, командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что ВС России возобновили наступление на отдельных направлениях, передает RT. Также экс-глава Роскосмоса Рогозин отметил, что победа в этом конфликте не будет легкой для России, сообщает «Царьград».