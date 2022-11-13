Рогозин пообещал остаться на передовой до победы России

13 ноября 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин находится на передовой Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин собирается остаться в зоне проведения спецоперации, пока Россия не победит. Об этом он сказал в интервью РИА «Новости». «Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах. Мы, когда сделаем свое дело — я думаю, что в этот момент, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», — заявил Рогозин в интервью РИА «Новости». Херсонская область, часть Донбасса и Запорожья вошли в состав России в результате проведения спецоперации на Украине. В Херсоне складывалась тяжелая обстановка, из-за чего министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести войска на левый берег Днепра, сообщает «Газета Кемерова». В городе начала работать администрация, подконтрольная Киеву. Рогозин отправился в зону СВО в конце октября. СМИ сообщали, что он возглавил там группу военных советников. Он взял себе позывной «Космос».

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин собирается остаться в зоне проведения спецоперации, пока Россия не победит. Об этом он сказал в интервью РИА «Новости». «Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах. Мы, когда сделаем свое дело — я думаю, что в этот момент, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», — заявил Рогозин в интервью РИА «Новости». Херсонская область, часть Донбасса и Запорожья вошли в состав России в результате проведения спецоперации на Украине. В Херсоне складывалась тяжелая обстановка, из-за чего министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести войска на левый берег Днепра, сообщает «Газета Кемерова». В городе начала работать администрация, подконтрольная Киеву. Рогозин отправился в зону СВО в конце октября. СМИ сообщали, что он возглавил там группу военных советников. Он взял себе позывной «Космос».