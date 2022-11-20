20 ноября 2022

В Челябинске продают дом на территории бора за 58 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа в челябинском городском бору. Челябинск, зима, деревья, лес, бор, природа, река миасс
Челябинский бор считается экологически чистым и дома здесь стоят дорого Фото:

На территории бора в центре Челябинска с элитным ЖК, продают дом за 58 млн рублей. Объявление о продаже выставлено на популярном сайте объявлений.

«Продается дом 702 кв. м. и 17 соток земли. Выгодное расположение в самом дорогом месте города, рядом с отелем Park City и клубным домом Gagarin Residence — любой бизнес в этом месте 100% успешен», — заявляет продавец в объявлении на Avito.

Дом расположен рядом с улицей Лесопарковая. Помимо того, что территория огорожена, к ней проведено видеонаблюдение, а внутри особняка есть сауна, бассейн и камин. В тексте указано, что дом можно использовать как для бизнеса, так и для проживания.

Ранее в Челябинске выставили на продажу элитную двухэтажную квартиру по цене хрущевки за квадратный метр. Апартаменты в 800 кв. м. расположены в центре города и имеют свой собственный лифт.

В коттедже находится личный бассейн и сауна
На территории дома высажены реликтовые ели

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На территории бора в центре Челябинска с элитным ЖК, продают дом за 58 млн рублей. Объявление о продаже выставлено на популярном сайте объявлений. «Продается дом 702 кв. м. и 17 соток земли. Выгодное расположение в самом дорогом месте города, рядом с отелем Park City и клубным домом Gagarin Residence — любой бизнес в этом месте 100% успешен», — заявляет продавец в объявлении на Avito. Дом расположен рядом с улицей Лесопарковая. Помимо того, что территория огорожена, к ней проведено видеонаблюдение, а внутри особняка есть сауна, бассейн и камин. В тексте указано, что дом можно использовать как для бизнеса, так и для проживания. Ранее в Челябинске выставили на продажу элитную двухэтажную квартиру по цене хрущевки за квадратный метр. Апартаменты в 800 кв. м. расположены в центре города и имеют свой собственный лифт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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