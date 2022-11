В Перми воссоздадут легендарный концерт Metallica с оркестром

Фирменные гитарные рифы Metallica прозвучат в сопровождении симфонического оркестра Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пермских поклонников группы Metallica ждет уникальное шоу. На сцене ДК им. Солдатова музыканты воспроизведут легендарный концерт коллектива с симфоническим оркестром Сан-Франциско, который состоялся в 1999 году. «Ощутить магическую атмосферу, царившую во время концерта в калифорнийском „Berkeley Community Theatre“, можно и на концерте „Metallica S&M Tribute“. Легендарные хиты „Nothing Else Matters“, „Master of Pupets“, „Enter Sandman“ и другие, а также не вошедшие в первоисточник „The Unforgiven“ и „Creeping Death“ и „Fade to Black“, прозвучат совместно с симфоническим оркестром», — указано в афише концерта. Запись концертного выступления Metallica с симфоническим оркестром Сан-Франциско получила «Грэмми» за «Лучшее инструментальное рок-исполнение». Пластинка в США разошлась тиражом более пяти миллионов экземпляров. Шоу, которое пермяки смогут увидеть 26 ноября, с успехом прошло на днях в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

