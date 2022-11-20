20 ноября 2022

В Перми воссоздадут легендарный концерт Metallica с оркестром

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Выступление Noize MC на фестивале
Фирменные гитарные рифы Metallica прозвучат в сопровождении симфонического оркестра Фото:

Пермских поклонников группы Metallica ждет уникальное шоу. На сцене ДК им. Солдатова музыканты воспроизведут легендарный концерт коллектива с симфоническим оркестром Сан-Франциско, который состоялся в 1999 году.

«Ощутить магическую атмосферу, царившую во время концерта в калифорнийском „Berkeley Community Theatre“, можно и на концерте „Metallica S&M Tribute“. Легендарные хиты „Nothing Else Matters“, „Master of Pupets“, „Enter Sandman“ и другие, а также не вошедшие в первоисточник „The Unforgiven“ и „Creeping Death“ и „Fade to Black“, прозвучат совместно с симфоническим оркестром», — указано в афише концерта.

Запись концертного выступления Metallica с симфоническим оркестром Сан-Франциско получила «Грэмми» за «Лучшее инструментальное рок-исполнение». Пластинка в США разошлась тиражом более пяти миллионов экземпляров. Шоу, которое пермяки смогут увидеть 26 ноября, с успехом прошло на днях в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

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Пермских поклонников группы Metallica ждет уникальное шоу. На сцене ДК им. Солдатова музыканты воспроизведут легендарный концерт коллектива с симфоническим оркестром Сан-Франциско, который состоялся в 1999 году. «Ощутить магическую атмосферу, царившую во время концерта в калифорнийском „Berkeley Community Theatre“, можно и на концерте „Metallica S&M Tribute“. Легендарные хиты „Nothing Else Matters“, „Master of Pupets“, „Enter Sandman“ и другие, а также не вошедшие в первоисточник „The Unforgiven“ и „Creeping Death“ и „Fade to Black“, прозвучат совместно с симфоническим оркестром», — указано в афише концерта. Запись концертного выступления Metallica с симфоническим оркестром Сан-Франциско получила «Грэмми» за «Лучшее инструментальное рок-исполнение». Пластинка в США разошлась тиражом более пяти миллионов экземпляров. Шоу, которое пермяки смогут увидеть 26 ноября, с успехом прошло на днях в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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