Пермяк отказался от брони от мобилизации ради поездки в Донбасс

Мужчина находится в зоне проведения спецоперации в качестве волонтера Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Уроженец Добрянки (Пермский край) отказался от брони по мобилизации, чтобы отправиться в зону проведения спецоперации. Пермяк пытался записаться в добровольцы, но из-за проблем со здоровьем смог попасть фронт лишь в качестве волонтера. Об этом корреспондентам добрянского издания «Камские зори» рассказала супруга пермяка Александра Рожина.

«Он [муж] отказался от брони, искал разные пути, как туда [на фронт] попасть. С категорией „В“ в военном билете и его травмой это оказалось сложнее, чем он думал. Он каждый раз расстраивался, когда ему отказывали […]. За три дня до отъезда мы узнали, что он все-таки едет волонтером. Помогает нуждающимся и оказывает любую помощь, которая там требуется, в том числе — психологическую», — рассказала Рожина. Своей супруге мужчина объяснил, что не мог оставаться в стороне, поскольку «его душа там».

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября по указу президента Владимира Путина. По его словам, число мобилизованных в стране превысило 300 тысяч человек. URA.RU рассказывало, что многие пермяки решили отправиться на фронт, не дожидаясь повесток из военкоматов. В числе таких оказался и экс-депутат пермского законодательного собрания Александр Григоренко.