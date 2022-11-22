Китайцы увидели сигнал Столтенберга в словах об Украине

Китайцы не считают оговоркой слова генсека НАТО о прекращении поддержки Украины

22 ноября 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Заявление Столтенберг по отмене поддержки Украине не является оговоркой, считают читатели китайской газеты Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели китайской газеты Guancha отмечают, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ошибся в своем высказывании. Ранее он заявлял, что никто не должен поддерживать Украину. «Что еще за оговорка? Просто сказал то, что на уме», — считает один из читателей. Другой пользователь отметил, что Столтенберг высказал свои истинные чувства. «Это только вопрос времени, когда НАТО бросит Украину», — дополнил он. «То, что это ошибка или оговорка генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга — ложь. Он был не в своем уме и сказал прежде, чем подумал. Он так красноречив, потому что НАТО тоже устала, а экономика стран-членов в ужасном состоянии. Неважно как, но государства альянса больше не могут это продолжать», — заключил третий пользователь. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Одной из ее целей было уменьшение влияния НАТО на границах с РФ. Эксперт Ермаков оценил роль НАТО у границ с Россией на ход СВО, сообщает «Федеральное агентство новостей». После начала спецоперации страны НАТО стали оказывать военную поддержку Украине. Недавно военачальник НАТО Бауэр признал слабость альянса перед Россией. Также американская газета отмечет, что НАТО уже истощило свой запас оружия.

Читатели китайской газеты Guancha отмечают, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ошибся в своем высказывании. Ранее он заявлял, что никто не должен поддерживать Украину. «Что еще за оговорка? Просто сказал то, что на уме», — считает один из читателей. Другой пользователь отметил, что Столтенберг высказал свои истинные чувства. «Это только вопрос времени, когда НАТО бросит Украину», — дополнил он. «То, что это ошибка или оговорка генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга — ложь. Он был не в своем уме и сказал прежде, чем подумал. Он так красноречив, потому что НАТО тоже устала, а экономика стран-членов в ужасном состоянии. Неважно как, но государства альянса больше не могут это продолжать», — заключил третий пользователь. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Одной из ее целей было уменьшение влияния НАТО на границах с РФ. Эксперт Ермаков оценил роль НАТО у границ с Россией на ход СВО, сообщает «Федеральное агентство новостей». После начала спецоперации страны НАТО стали оказывать военную поддержку Украине. Недавно военачальник НАТО Бауэр признал слабость альянса перед Россией. Также американская газета отмечет, что НАТО уже истощило свой запас оружия.