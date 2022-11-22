22 ноября 2022

Пермский прокурор пригласил на беседу преследуемых бизнесменов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарное заседание городской думы. Пермь, ежедневник, прокуратура, проверка, прокуратура российской федирации
В прокуратуре обещают помочь с проблемами Фото:

В прокуратуре Пермского края приглашают к себе предпринимателей, в отношении которых идет уголовное преследование. Прием 24 ноября проведет начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Виталий Ильенков.

«Бизнесмены могут сообщить о фактах незаконного изъятия и невозврата имущества, предметов, документов, электронных носителей информации при осуществлении предварительного расследования, производстве доследственных проверок, проведении оперативно-розыскных мероприятий. Также можно рассказать о необоснованном привлечении к уголовной ответственности и применении мер процессуального принуждения», — указано на сайте ведомства.

Прием состоится 24 ноября с 11 до 12 часов. Адрес прокуратуры Пермского края: Пермь, ул. Луначарского, 60, кабинет № 101.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В прокуратуре Пермского края приглашают к себе предпринимателей, в отношении которых идет уголовное преследование. Прием 24 ноября проведет начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Виталий Ильенков. «Бизнесмены могут сообщить о фактах незаконного изъятия и невозврата имущества, предметов, документов, электронных носителей информации при осуществлении предварительного расследования, производстве доследственных проверок, проведении оперативно-розыскных мероприятий. Также можно рассказать о необоснованном привлечении к уголовной ответственности и применении мер процессуального принуждения», — указано на сайте ведомства. Прием состоится 24 ноября с 11 до 12 часов. Адрес прокуратуры Пермского края: Пермь, ул. Луначарского, 60, кабинет № 101.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...