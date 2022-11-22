Пермский прокурор пригласил на беседу преследуемых бизнесменов

23 ноября 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

В прокуратуре обещают помочь с проблемами Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В прокуратуре Пермского края приглашают к себе предпринимателей, в отношении которых идет уголовное преследование. Прием 24 ноября проведет начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Виталий Ильенков. «Бизнесмены могут сообщить о фактах незаконного изъятия и невозврата имущества, предметов, документов, электронных носителей информации при осуществлении предварительного расследования, производстве доследственных проверок, проведении оперативно-розыскных мероприятий. Также можно рассказать о необоснованном привлечении к уголовной ответственности и применении мер процессуального принуждения», — указано на сайте ведомства. Прием состоится 24 ноября с 11 до 12 часов. Адрес прокуратуры Пермского края: Пермь, ул. Луначарского, 60, кабинет № 101.

В прокуратуре Пермского края приглашают к себе предпринимателей, в отношении которых идет уголовное преследование. Прием 24 ноября проведет начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Виталий Ильенков. «Бизнесмены могут сообщить о фактах незаконного изъятия и невозврата имущества, предметов, документов, электронных носителей информации при осуществлении предварительного расследования, производстве доследственных проверок, проведении оперативно-розыскных мероприятий. Также можно рассказать о необоснованном привлечении к уголовной ответственности и применении мер процессуального принуждения», — указано на сайте ведомства. Прием состоится 24 ноября с 11 до 12 часов. Адрес прокуратуры Пермского края: Пермь, ул. Луначарского, 60, кабинет № 101.