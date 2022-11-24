Спрос на шубы Vira Plotnikova из шерстяного меха вырос в 6 раз Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Производство экошуб из шерстяного меха от свердловского бренда Vira Plotnikova с 2018 года выросло в шесть раз. Представители компании связывают растущий интерес с трендом на осознанное потребление среди россиянок и с тем, что многие стали отдавать предпочтение нестандартным моделям. Об этом URA.RU рассказала представитель Vira Plotnikova Юлия Назипова.

«Спрос на наши шубы и объем производства выросли в шесть раз с 2018 года. Был небольшой провал в пандемию коронавируса, но в целом рост линейный», — рассказала Назипова.

В компании видят две причины, почему растет интерес к экологичным шубам. Во-первых, тренд на осознанное потребление у россиян. Во-вторых, инновационность продукта, необычный дизайн. По техническим характеристикам экошубы не уступают шубам из натурального меха.

Ранее URA.RU сообщало, что в мае предприятие Vira Plotnikova столкнулось с колоссальным дефицитом сотрудников. Из-за неукомплектованности штата компания не могла брать поступающие заказы, несмотря на растущий спрос.

В производстве шуб используют шерсть испанского мериноса, овец этой породы выращивают в Австралии Фото предоставлено Юлией Назиповой

Один из заказчиков Vira Plotnikova — сеть магазинов «Снежная королева» Фото предоставлено Юлией Назиповой