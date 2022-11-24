Производство экошуб из шерстяного меха от свердловского бренда Vira Plotnikova с 2018 года выросло в шесть раз. Представители компании связывают растущий интерес с трендом на осознанное потребление среди россиянок и с тем, что многие стали отдавать предпочтение нестандартным моделям. Об этом URA.RU рассказала представитель Vira Plotnikova Юлия Назипова.
«Спрос на наши шубы и объем производства выросли в шесть раз с 2018 года. Был небольшой провал в пандемию коронавируса, но в целом рост линейный», — рассказала Назипова.
В компании видят две причины, почему растет интерес к экологичным шубам. Во-первых, тренд на осознанное потребление у россиян. Во-вторых, инновационность продукта, необычный дизайн. По техническим характеристикам экошубы не уступают шубам из натурального меха.
Ранее URA.RU сообщало, что в мае предприятие Vira Plotnikova столкнулось с колоссальным дефицитом сотрудников. Из-за неукомплектованности штата компания не могла брать поступающие заказы, несмотря на растущий спрос.
В производстве шуб используют шерсть испанского мериноса, овец этой породы выращивают в Австралии
Фото предоставлено Юлией Назиповой
Один из заказчиков Vira Plotnikova — сеть магазинов «Снежная королева»
Фото предоставлено Юлией Назиповой
Интерес россиянок к экошубам продолжает расти
Фото предоставлено Юлией Назиповой
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Производство экошуб из шерстяного меха от свердловского бренда Vira Plotnikova с 2018 года выросло в шесть раз. Представители компании связывают растущий интерес с трендом на осознанное потребление среди россиянок и с тем, что многие стали отдавать предпочтение нестандартным моделям. Об этом URA.RU рассказала представитель Vira Plotnikova Юлия Назипова. «Спрос на наши шубы и объем производства выросли в шесть раз с 2018 года. Был небольшой провал в пандемию коронавируса, но в целом рост линейный», — рассказала Назипова. В компании видят две причины, почему растет интерес к экологичным шубам. Во-первых, тренд на осознанное потребление у россиян. Во-вторых, инновационность продукта, необычный дизайн. По техническим характеристикам экошубы не уступают шубам из натурального меха. Ранее URA.RU сообщало, что в мае предприятие Vira Plotnikova столкнулось с колоссальным дефицитом сотрудников. Из-за неукомплектованности штата компания не могла брать поступающие заказы, несмотря на растущий спрос.