Мишустин экстренно возвращается в Москву из-за отъезда Путина

Мишустин был вынужден извиниться за досрочный уход
Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Премьер-министр России Михаил Мишустин экстренно возвращается из Киргизии в Москву из-за переговоров на Аляске. Об этом он сообщил на заседании Евразийского межправительственного совета.

Выступая перед коллегами, Мишустин отметил успехи Евразийского экономического союза и выразил уверенность в дальнейшем развитии организации. Однако он был вынужден извиниться за досрочный уход, объяснив это необходимостью срочно вернуться в Москву. «Коллеги, благодарю за внимание. Вместе с тем, прошу меня извинить — мне необходимо вернуться в Москву», — сказал Мишустин. 

Ситуация осложнилась после сообщения о том, что президент России Владимир Путин также покидает страну для участия в российско-американском саммите, который пройдет на Аляске. Встреча президентов России и Соединенных Штатов пройдет 15 августа на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже. Переговоры начнутся в 11:30 по местному времени.

