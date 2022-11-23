Жителя Сургута, убившего жену на глазах у ребенка, поместили в СИЗО

24 ноября 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

Сургутянин, зарезавший жену, заключен под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Василия Обидченко из Сургута (ХМАО), который зарезал свою жену Анжелу Арантееву на глазах у ребенка и попытался покончить с собой, поместили в СИЗО. В пресс-службе Следственного комитета округа URA.RU сообщили, что Обидченко заключен под стражу. «Нападавшего, который пытался покончить с собой после нападения на жену, оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время ему предъявлено обвинение в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в ведомстве. По версии следствия, Обидченко нанес не менее трех ударов в область грудной клетки своей супруге. Потерпевшая от полученных травм скончалась, а сам он скрылся с места преступления, после чего попытался совершить самоубийство, но врачи успели его спасти. Ранее URA.RU писало о причинах нападения Обидченко на жену. Ее знакомые утверждают, что он регулярно избивал супругу на почве ревности, в том числе на глазах у коллег.

Василия Обидченко из Сургута (ХМАО), который зарезал свою жену Анжелу Арантееву на глазах у ребенка и попытался покончить с собой, поместили в СИЗО. В пресс-службе Следственного комитета округа URA.RU сообщили, что Обидченко заключен под стражу. «Нападавшего, который пытался покончить с собой после нападения на жену, оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время ему предъявлено обвинение в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в ведомстве. По версии следствия, Обидченко нанес не менее трех ударов в область грудной клетки своей супруге. Потерпевшая от полученных травм скончалась, а сам он скрылся с места преступления, после чего попытался совершить самоубийство, но врачи успели его спасти. Ранее URA.RU писало о причинах нападения Обидченко на жену. Ее знакомые утверждают, что он регулярно избивал супругу на почве ревности, в том числе на глазах у коллег.