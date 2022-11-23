23 ноября 2022

Жителя Сургута, убившего жену на глазах у ребенка, поместили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, сизо, колючая проволока, заключение под стражу
Сургутянин, зарезавший жену, заключен под стражу Фото:

Василия Обидченко из Сургута (ХМАО), который зарезал свою жену Анжелу Арантееву на глазах у ребенка и попытался покончить с собой, поместили в СИЗО. В пресс-службе Следственного комитета округа URA.RU сообщили, что Обидченко заключен под стражу.

«Нападавшего, который пытался покончить с собой после нападения на жену, оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время ему предъявлено обвинение в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в ведомстве.

По версии следствия, Обидченко нанес не менее трех ударов в область грудной клетки своей супруге. Потерпевшая от полученных травм скончалась, а сам он скрылся с места преступления, после чего попытался совершить самоубийство, но врачи успели его спасти.

Ранее URA.RU писало о причинах нападения Обидченко на жену. Ее знакомые утверждают, что он регулярно избивал супругу на почве ревности, в том числе на глазах у коллег.

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Василия Обидченко из Сургута (ХМАО), который зарезал свою жену Анжелу Арантееву на глазах у ребенка и попытался покончить с собой, поместили в СИЗО. В пресс-службе Следственного комитета округа URA.RU сообщили, что Обидченко заключен под стражу. «Нападавшего, который пытался покончить с собой после нападения на жену, оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время ему предъявлено обвинение в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в ведомстве. По версии следствия, Обидченко нанес не менее трех ударов в область грудной клетки своей супруге. Потерпевшая от полученных травм скончалась, а сам он скрылся с места преступления, после чего попытался совершить самоубийство, но врачи успели его спасти. Ранее URA.RU писало о причинах нападения Обидченко на жену. Ее знакомые утверждают, что он регулярно избивал супругу на почве ревности, в том числе на глазах у коллег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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