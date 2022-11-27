27 ноября 2022

В Тверской области разбился вертолет Robinson

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, самолет, самолет в небе
По предварительным данным, двое человек погибли Фото:

Частный вертолет Robinson 56 потерпел крушение под Тверью возле поселка Вязовец, в результате погибло два человека. Об этом сообщают каналы в Telegram.

«Под Тверью разбился вертолет Robinson, два человека погибли. Инцидент произошел недалеко от поселка Вязовец. На борту находились пилот и пассажир, оба скончались на месте. Причина крушения устанавливается», — говорится в сообщении telegram-канала «112».

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Частный вертолет Robinson 56 потерпел крушение под Тверью возле поселка Вязовец, в результате погибло два человека. Об этом сообщают каналы в Telegram. «Под Тверью разбился вертолет Robinson, два человека погибли. Инцидент произошел недалеко от поселка Вязовец. На борту находились пилот и пассажир, оба скончались на месте. Причина крушения устанавливается», — говорится в сообщении telegram-канала «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...