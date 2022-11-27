В Тверской области разбился вертолет Robinson

По предварительным данным, двое человек погибли
Частный вертолет Robinson 56 потерпел крушение под Тверью возле поселка Вязовец, в результате погибло два человека. Об этом сообщают каналы в Telegram.
«Под Тверью разбился вертолет Robinson, два человека погибли. Инцидент произошел недалеко от поселка Вязовец. На борту находились пилот и пассажир, оба скончались на месте. Причина крушения устанавливается», — говорится в сообщении telegram-канала «112».
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