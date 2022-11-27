Челябинцев задержали за кражу 42 дезодорантов из супермаркетов

Росгвардия задержала челябинцев за кражу дезодорантов Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники управления Росгвардии по Челябинской области почти одновременно задержали двух жителей региона, подозреваемых в краже 42 дезодорантов. В Челябинске ранее судимый мужчина вынес из супермаркета 30 дезодорантов и три флакона шампуня, в Магнитогорске из «Ленты» украдено 12 дезодорантов.

«В Челябинске и Магнитогорске сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых в аналогичных преступлениях — краже дезодорантов. И если в столице Южного Урала подозреваемый решил вынести без оплаты из магазина 30 единиц средства личной гигиены, то в Магнитогорске их оказалось 12», — сообщает URA.RU пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области.

Подозреваемому в воровстве из Челябинска — 33 года, жителю Магнитогорска — 51 год. Оба нарушителя задержаны и переданы в полицию.

Ранее в Магнитогорске полиция задержала местного жителя за кражу 12 банок красной икры. В отношении магнитогорца возбуждено уголовное дело.