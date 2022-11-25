Челябинец похитил из магазина 12 банок красной икры

Икру мужчина успел продать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиция в Магнитогорске (Челябинская область) задержала местного жителя, который похитил из магазина 12 банок красной икры. Украденное мужчина успел продать, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Продавцы одного из сетевых магазинов обнаружили, что в магазине похищено 12 банок красной икры. Причиненный ущерб составил 2845 рублей», — рассказали в ведомстве.

По подозрению в преступлении был задержан 29-летний ранее судимый местный житель. Икру он успел продать, а деньги потратить. В отношении магнитогорца возбуждено дело по статье о краже.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести цифровую маркировку икры лососевых и осетровых пород рыб. Из-за этого стоимость икры может вырасти.