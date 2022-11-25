25 ноября 2022

Челябинец похитил из магазина 12 банок красной икры

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Выпекание масленичных блинов. Москва, блины, красная икра, гжель, посуда, выпечка, кухня, приготовление пищи
Икру мужчина успел продать Фото:

Полиция в Магнитогорске (Челябинская область) задержала местного жителя, который похитил из магазина 12 банок красной икры. Украденное мужчина успел продать, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Продавцы одного из сетевых магазинов обнаружили, что в магазине похищено 12 банок красной икры. Причиненный ущерб составил 2845 рублей», — рассказали в ведомстве.

По подозрению в преступлении был задержан 29-летний ранее судимый местный житель. Икру он успел продать, а деньги потратить. В отношении магнитогорца возбуждено дело по статье о краже.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести цифровую маркировку икры лососевых и осетровых пород рыб. Из-за этого стоимость икры может вырасти.

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Полиция в Магнитогорске (Челябинская область) задержала местного жителя, который похитил из магазина 12 банок красной икры. Украденное мужчина успел продать, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Продавцы одного из сетевых магазинов обнаружили, что в магазине похищено 12 банок красной икры. Причиненный ущерб составил 2845 рублей», — рассказали в ведомстве. По подозрению в преступлении был задержан 29-летний ранее судимый местный житель. Икру он успел продать, а деньги потратить. В отношении магнитогорца возбуждено дело по статье о краже. Ранее сообщалось, что в России хотят ввести цифровую маркировку икры лососевых и осетровых пород рыб. Из-за этого стоимость икры может вырасти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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