Новые игрушки будут радовать детей из приюта (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В детский дом города Красный Луч в Луганской народной республике пермяки привезли теплую одежду, игрушки и сладости. С гуманитарной миссией к детям приехал член Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае Арутюн Арутюнян.

«Приехали в краснолучинский приют к детишкам, которые тут живут. Привезли с нашей гуманитарной миссией помощь: игрушки, одежду теплую обувь, сладости», — рассказал Арутюнян в соцсетях.

На видео, которое опубликовал пермяк, дети с радостью встречают делегацию. Некоторые обнимают Арутюняна, говорят, что соскучились. На территории ЛНР и ДНР с февраля идет спецоперация РФ, направленная защиту мирных жителей от киевской агрессии.