27 ноября 2022

Пермяки привезли в луганский детдом одежду и игрушки. Видео

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В детский дом города Красный Луч в Луганской народной республике пермяки привезли теплую одежду, игрушки и сладости. С гуманитарной миссией к детям приехал член Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае Арутюн Арутюнян.

«Приехали в краснолучинский приют к детишкам, которые тут живут. Привезли с нашей гуманитарной миссией помощь: игрушки, одежду теплую обувь, сладости», — рассказал Арутюнян в соцсетях.

На видео, которое опубликовал пермяк, дети с радостью встречают делегацию. Некоторые обнимают Арутюняна, говорят, что соскучились. На территории ЛНР и ДНР с февраля идет спецоперация РФ, направленная защиту мирных жителей от киевской агрессии.

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В детский дом города Красный Луч в Луганской народной республике пермяки привезли теплую одежду, игрушки и сладости. С гуманитарной миссией к детям приехал член Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае Арутюн Арутюнян. «Приехали в краснолучинский приют к детишкам, которые тут живут. Привезли с нашей гуманитарной миссией помощь: игрушки, одежду теплую обувь, сладости», — рассказал Арутюнян в соцсетях. На видео, которое опубликовал пермяк, дети с радостью встречают делегацию. Некоторые обнимают Арутюняна, говорят, что соскучились. На территории ЛНР и ДНР с февраля идет спецоперация РФ, направленная защиту мирных жителей от киевской агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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