Суд вынес приговор тюменцу, купившему экзамен по вождению

Тюменца приговорили к полутора годам условного срока Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Тюмени Артем Гуринов получил полтора года условного срока за взятку, данную через посредника автоинспектору для успешной сдачи экзамена по вождению. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Судом установлено, что Гуринов в 2019 году дал взятку в сумме 20 000 рублей через посредника должностному лицу с целью получения положительного результата при сдаче практических экзаменов, что явилось основанием для выдачи Гуринову водительского удостоверения», — говорится в решении суда. Подсудимый вину признал, но от дачи показаний отказался.

Ранее агентство писало, что бывший начальник межрайонного отдела ГИБДД по Тюменской области Михаил Жигалкин признан виновным в получении взяток взамен на помощь в получении водительских удостоверений. Он является подельником экс-главы Госавтоинспекции Тюменской области Александра Селюнина, приговоренного ранее к 4,5 годам лишения свободы за аналогичные преступления.