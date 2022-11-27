27 ноября 2022

Суд вынес приговор тюменцу, купившему экзамен по вождению

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Новое здание суда. Тюмень, фемида, правосудие, суд
Тюменца приговорили к полутора годам условного срока Фото:

Житель Тюмени Артем Гуринов получил полтора года условного срока за взятку, данную через посредника автоинспектору для успешной сдачи экзамена по вождению. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Судом установлено, что Гуринов в 2019 году дал взятку в сумме 20 000 рублей через посредника должностному лицу с целью получения положительного результата при сдаче практических экзаменов, что явилось основанием для выдачи Гуринову водительского удостоверения», — говорится в решении суда. Подсудимый вину признал, но от дачи показаний отказался.

Ранее агентство писало, что бывший начальник межрайонного отдела ГИБДД по Тюменской области Михаил Жигалкин признан виновным в получении взяток взамен на помощь в получении водительских удостоверений. Он является подельником экс-главы Госавтоинспекции Тюменской области Александра Селюнина, приговоренного ранее к 4,5 годам лишения свободы за аналогичные преступления.

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Житель Тюмени Артем Гуринов получил полтора года условного срока за взятку, данную через посредника автоинспектору для успешной сдачи экзамена по вождению. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Судом установлено, что Гуринов в 2019 году дал взятку в сумме 20 000 рублей через посредника должностному лицу с целью получения положительного результата при сдаче практических экзаменов, что явилось основанием для выдачи Гуринову водительского удостоверения», — говорится в решении суда. Подсудимый вину признал, но от дачи показаний отказался. Ранее агентство писало, что бывший начальник межрайонного отдела ГИБДД по Тюменской области Михаил Жигалкин признан виновным в получении взяток взамен на помощь в получении водительских удостоверений. Он является подельником экс-главы Госавтоинспекции Тюменской области Александра Селюнина, приговоренного ранее к 4,5 годам лишения свободы за аналогичные преступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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