Поэт посвятил Ирине Текслер стихи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер поддержала поэта Никиту Головнина, который переехал с Донбасса на Южный Урал. После переезда он перестал писать стихи про бомбежки и переключился на любовную лирику.

«Никита всего два месяца живет в нашей области, но успел ее искренне полюбить. У него есть стихотворения о прошлой жизни, о бомбежках и подвалах, о страхе и надежде, о боли и спасении», — сообщила Ирина Текслер на своей странице «ВКонтакте».

Она попросила жителей региона обратить внимание на творчество поэта. По словам супруги главы региона, Головнин обещал писать по одному стихотворению в день. Сегодняшнее его стихотворение было посвящено Ирине Текслер. Оно называется «Дама голубых кровей».

Ранее Ирина Текслер прогулялась по центру Челябинска вместе с Николаем Табашниковом, известным путешественником и главным редактором телеканала «Моя Планета». Вместе они открыли на пешеходной улице Кировка фотопроект «Чудеса России».