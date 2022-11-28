Супруга челябинского губернатора поддержала переехавшего на Урал поэта с Донбасса. Фото

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Алексей Текслер, обращение к депутатам законодательного собрания. Челябинск, текслер ирина
Поэт посвятил Ирине Текслер стихи Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер поддержала поэта Никиту Головнина, который переехал с Донбасса на Южный Урал. После переезда он перестал писать стихи про бомбежки и переключился на любовную лирику.

«Никита всего два месяца живет в нашей области, но успел ее искренне полюбить. У него есть стихотворения о прошлой жизни, о бомбежках и подвалах, о страхе и надежде, о боли и спасении», — сообщила Ирина Текслер на своей странице «ВКонтакте».

Она попросила жителей региона обратить внимание на творчество поэта. По словам супруги главы региона, Головнин обещал писать по одному стихотворению в день. Сегодняшнее его стихотворение было посвящено Ирине Текслер. Оно называется «Дама голубых кровей».

Ранее Ирина Текслер прогулялась по центру Челябинска вместе с Николаем Табашниковом, известным путешественником и главным редактором телеканала «Моя Планета». Вместе они открыли на пешеходной улице Кировка фотопроект «Чудеса России».

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Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер поддержала поэта Никиту Головнина, который переехал с Донбасса на Южный Урал. После переезда он перестал писать стихи про бомбежки и переключился на любовную лирику. «Никита всего два месяца живет в нашей области, но успел ее искренне полюбить. У него есть стихотворения о прошлой жизни, о бомбежках и подвалах, о страхе и надежде, о боли и спасении», — сообщила Ирина Текслер на своей странице «ВКонтакте». Она попросила жителей региона обратить внимание на творчество поэта. По словам супруги главы региона, Головнин обещал писать по одному стихотворению в день. Сегодняшнее его стихотворение было посвящено Ирине Текслер. Оно называется «Дама голубых кровей». Ранее Ирина Текслер прогулялась по центру Челябинска вместе с Николаем Табашниковом, известным путешественником и главным редактором телеканала «Моя Планета». Вместе они открыли на пешеходной улице Кировка фотопроект «Чудеса России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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