Супруга Челябинского губернатора открыла фотовыставку вместе с редактором телеканала «Моя Планета»

Ирина Текслер заявила, что фотовыставка побуждает отправиться в путешествие и увидеть красоту своими глазами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель фонда поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, супруга губернатора области Алексея Текслера Ирина прогулялась по центру Челябинска вместе с Николаем Табашниковом, известным путешественником и главным редактором телеканала «Моя Планета». Вместе они открыли на пешеходной улице Кировка фотопроект «Чудеса России».

«Увидеть нашу страну такими любящими глазами — дорогого стоит! Так хочется отправиться в путешествие, увидеть всю эту красоту. И я верю, что в следующем году среди победителей конкурса обязательно будут и снимки Южного Урала», — заявила Ирина Текслер.

На экспозиции челябинцы смогут увидеть фото полуночной радуги в Хибинах, рассвет над старой крепостью Гуниб, совиную игру в прятки на острове Беринга и многое другое. В фотовыставку вошли работы победителей, которые не является профессиональными фотографами. Выставка уже посетила 20 городов, а благодаря работе фонда она приехала и в Челябинск.

Ранее первая леди региона улетала в Новосибирск. Там она принимала участие во всероссийском форуме «Подростки 360».

Фотовыставку открывали Ирина Текслер и друг фонда, создатель телеканала «Моя Планета» Николай Табашников Фото: фонд поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив 2020