16 октября 2022
15 октября 2022

Ирина Текслер прогулялась по центру Челябинска с известным путешественником. Фото

Супруга Челябинского губернатора открыла фотовыставку вместе с редактором телеканала «Моя Планета»
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония передачи картины Никаса Сафронова «Размытые воспоминания о Дали». Челябинск, портрет, текслер ирина
Ирина Текслер заявила, что фотовыставка побуждает отправиться в путешествие и увидеть красоту своими глазами Фото:

Руководитель фонда поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, супруга губернатора области Алексея Текслера Ирина прогулялась по центру Челябинска вместе с Николаем Табашниковом, известным путешественником и главным редактором телеканала «Моя Планета». Вместе они открыли на пешеходной улице Кировка фотопроект «Чудеса России».

«Увидеть нашу страну такими любящими глазами — дорогого стоит! Так хочется отправиться в путешествие, увидеть всю эту красоту. И я верю, что в следующем году среди победителей конкурса обязательно будут и снимки Южного Урала», — заявила Ирина Текслер.

На экспозиции челябинцы смогут увидеть фото полуночной радуги в Хибинах, рассвет над старой крепостью Гуниб, совиную игру в прятки на острове Беринга и многое другое. В фотовыставку вошли работы победителей, которые не является профессиональными фотографами. Выставка уже посетила 20 городов, а благодаря работе фонда она приехала и в Челябинск.

Ранее первая леди региона улетала в Новосибирск. Там она принимала участие во всероссийском форуме «Подростки 360».

Фотовыставку открывали Ирина Текслер и друг фонда, создатель телеканала «Моя Планета» Николай Табашников
Фото:
В фотовыставку вошли работы победителей, которые не является профессиональными фотографами
Фото:

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Руководитель фонда поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, супруга губернатора области Алексея Текслера Ирина прогулялась по центру Челябинска вместе с Николаем Табашниковом, известным путешественником и главным редактором телеканала «Моя Планета». Вместе они открыли на пешеходной улице Кировка фотопроект «Чудеса России». «Увидеть нашу страну такими любящими глазами — дорогого стоит! Так хочется отправиться в путешествие, увидеть всю эту красоту. И я верю, что в следующем году среди победителей конкурса обязательно будут и снимки Южного Урала», — заявила Ирина Текслер. На экспозиции челябинцы смогут увидеть фото полуночной радуги в Хибинах, рассвет над старой крепостью Гуниб, совиную игру в прятки на острове Беринга и многое другое. В фотовыставку вошли работы победителей, которые не является профессиональными фотографами. Выставка уже посетила 20 городов, а благодаря работе фонда она приехала и в Челябинск. Ранее первая леди региона улетала в Новосибирск. Там она принимала участие во всероссийском форуме «Подростки 360».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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