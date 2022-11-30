Власти ЛНР: Киев готовится взорвать завод в Одессе

Киев готовит провокацию и готовится взорвать завод в Одессе с целью подставить Россию. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Украинское командование рассматривает возможность проведения диверсий на Одесском припортовом заводе, а именно подрыва хранилищ химической продукции <…> с последующим обвинением России», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он отметил, что Украина рассчитывает на очередной обстрел инфраструктуры страны российской стороной. Тогда получится обвинить РФ в нанесении ударов по объектам в Одесской области.
Ранее сообщалось о другой запланированной провокации Вооруженными силами Украины (ВСУ). Сообщалось, что они размещают артиллерию в жилой застройке Херсона. По словам внештатного советника врио губернатора Херсонской области Александра Малькевича, если российские войска будут отвечать на удары, то потом Украина сможет заявить, что Россия атакует мирных граждан.
Россия проводит спецоперацию на Украине с февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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Киев готовит провокацию и готовится взорвать завод в Одессе с целью подставить Россию. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Украинское командование рассматривает возможность проведения диверсий на Одесском припортовом заводе, а именно подрыва хранилищ химической продукции <…> с последующим обвинением России», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он отметил, что Украина рассчитывает на очередной обстрел инфраструктуры страны российской стороной. Тогда получится обвинить РФ в нанесении ударов по объектам в Одесской области. Ранее сообщалось о другой запланированной провокации Вооруженными силами Украины (ВСУ). Сообщалось, что они размещают артиллерию в жилой застройке Херсона. По словам внештатного советника врио губернатора Херсонской области Александра Малькевича, если российские войска будут отвечать на удары, то потом Украина сможет заявить, что Россия атакует мирных граждан. Россия проводит спецоперацию на Украине с февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.