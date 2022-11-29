В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после гибели двух женщин в пожаре. Видео

30 ноября 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

При пожаре в девятиэтажке на улице Чайковского погибли две женщины Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» после пожара на улице Чайковского, 12 в Екатеринбурге, где погибли две местные жительницы — 24 и 66 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Проводится комплекс мероприятий для установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы, а также выяснение причин», — рассказали в СК. Есть несколько версий причины пожара, в том числе короткое замыкание электропроводки из-за возросшей нагрузки после морозов, а также неосторожное обращение с огнем. Следователи изъяли с места происшествия обогреватель, фрагменты проводки, электроприборы, назначили комплекс экспертиз. Пожар в девятиэтажном доме на Чайковского произошел вечером 28 ноября. В огне погибли две женщины, еще трое, в том числе хозяин квартире, где начался пожар, находятся в больнице. Всего из здания эвакуировали 98 человек, в том числе семь детей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» после пожара на улице Чайковского, 12 в Екатеринбурге, где погибли две местные жительницы — 24 и 66 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Проводится комплекс мероприятий для установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы, а также выяснение причин», — рассказали в СК. Есть несколько версий причины пожара, в том числе короткое замыкание электропроводки из-за возросшей нагрузки после морозов, а также неосторожное обращение с огнем. Следователи изъяли с места происшествия обогреватель, фрагменты проводки, электроприборы, назначили комплекс экспертиз. Пожар в девятиэтажном доме на Чайковского произошел вечером 28 ноября. В огне погибли две женщины, еще трое, в том числе хозяин квартире, где начался пожар, находятся в больнице. Всего из здания эвакуировали 98 человек, в том числе семь детей.