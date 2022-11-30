«Серебряный дождь» назвал ведущих пермского шоу

Пермское шоу на «Серебряном дожде» будут вести Андрей Поляков, Иван Филиппов и Анна Лукина
© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Богута, радиоведущая радиостанции «Серебряный дождь» в Екатеринбурге, микрофон, радиостанция, серебряный дождь
Утреннее шоу стартует 1 декабря Фото:

На радиостанции «Серебряный дождь», которая возобновляет пермское вещание, назвали имена ведущих ежедневного утреннего шоу. Это будут музыкант, худрук дома народного творчества «Губерния» Андрей Поляков, профессиональный радиоведущий Иван Филиппов и телеведущая Анна Лукина. Об этом сообщил генеральный продюсер, замдиректора по радиовещанию холдинга «Магма» Вячеслав Мальгин.

«Уже завтра, 1 декабря, с 7 утра на 98,9 fm. Пермское утро под Серебряным дождем. Все, что происходит в Перми и не только. Анна Лукина, Иван Филиппов и Алексей Поляков», — написал Мальгин в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском медиахолдинге «Магма», который контролируют краевые власти, будут работать радиостанции «Звезда», «Серебряный дождь» и Sputnik FM. Запуск шоу на «Серебряном дожде» планировался 25 ноября, но в итоге состоится только 1 декабря.

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На радиостанции «Серебряный дождь», которая возобновляет пермское вещание, назвали имена ведущих ежедневного утреннего шоу. Это будут музыкант, худрук дома народного творчества «Губерния» Андрей Поляков, профессиональный радиоведущий Иван Филиппов и телеведущая Анна Лукина. Об этом сообщил генеральный продюсер, замдиректора по радиовещанию холдинга «Магма» Вячеслав Мальгин. «Уже завтра, 1 декабря, с 7 утра на 98,9 fm. Пермское утро под Серебряным дождем. Все, что происходит в Перми и не только. Анна Лукина, Иван Филиппов и Алексей Поляков», — написал Мальгин в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском медиахолдинге «Магма», который контролируют краевые власти, будут работать радиостанции «Звезда», «Серебряный дождь» и Sputnik FM. Запуск шоу на «Серебряном дожде» планировался 25 ноября, но в итоге состоится только 1 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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