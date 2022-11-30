«Серебряный дождь» назвал ведущих пермского шоу

На радиостанции «Серебряный дождь», которая возобновляет пермское вещание, назвали имена ведущих ежедневного утреннего шоу. Это будут музыкант, худрук дома народного творчества «Губерния» Андрей Поляков, профессиональный радиоведущий Иван Филиппов и телеведущая Анна Лукина. Об этом сообщил генеральный продюсер, замдиректора по радиовещанию холдинга «Магма» Вячеслав Мальгин.
«Уже завтра, 1 декабря, с 7 утра на 98,9 fm. Пермское утро под Серебряным дождем. Все, что происходит в Перми и не только. Анна Лукина, Иван Филиппов и Алексей Поляков», — написал Мальгин в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском медиахолдинге «Магма», который контролируют краевые власти, будут работать радиостанции «Звезда», «Серебряный дождь» и Sputnik FM. Запуск шоу на «Серебряном дожде» планировался 25 ноября, но в итоге состоится только 1 декабря.
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