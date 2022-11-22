22 ноября 2022

Радио «Серебряный дождь» запустит утреннее шоу с пермскими ведущими

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Михаилом Симаковым и утреннее шоу радио Rock Arsenal в баре F.Starter. Екатеринбург, звуковой пульт, радио, пульт, настройка
Новое шоу на радио «Серебряный дождь» будет выходить ежедневно в семь утра по местному времени Фото:

Радиостанция «Серебряный дождь», правами на вещание которой в Перми владеет близкий к краевым властям медиахолдинг «Магма», запускает новое шоу с пермскими ведущими. Об этом URA.RU рассказал генеральный продюсер, замдиректора по радиовещанию холдинга Вячеслав Мальгин.

«Запуск местного эфира состоится ориентировочно 25 ноября, крайний срок — понедельник. 28 ноября. Сейчас улаживаем последние технические вопросы. Шоу называется „Пермское утро под Серебряным дождем“ и будет выходить в 7 часов утра ежедневно», — сообщил корреспонденту агентства медиаменеджер.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском медиахолдинге «Магма» будут работать радиостанции «Звезда», «Серебряный дождь» и Sputnik FM. У этих СМИ будет единая информационная служба. Медиахолдинг «Магма» считается близким к краевым властям. Помимо радиостанций, он управляет изданиями «Звезда», «Капитал Weekly» и порталом «Вкурсе.ру».

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Радиостанция «Серебряный дождь», правами на вещание которой в Перми владеет близкий к краевым властям медиахолдинг «Магма», запускает новое шоу с пермскими ведущими. Об этом URA.RU рассказал генеральный продюсер, замдиректора по радиовещанию холдинга Вячеслав Мальгин. «Запуск местного эфира состоится ориентировочно 25 ноября, крайний срок — понедельник. 28 ноября. Сейчас улаживаем последние технические вопросы. Шоу называется „Пермское утро под Серебряным дождем“ и будет выходить в 7 часов утра ежедневно», — сообщил корреспонденту агентства медиаменеджер. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском медиахолдинге «Магма» будут работать радиостанции «Звезда», «Серебряный дождь» и Sputnik FM. У этих СМИ будет единая информационная служба. Медиахолдинг «Магма» считается близким к краевым властям. Помимо радиостанций, он управляет изданиями «Звезда», «Капитал Weekly» и порталом «Вкурсе.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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