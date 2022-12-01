В Швеции выдвинули версию о подрыве «Северных потоков» с водного судна

Шведский эксперт: диверсию на «Северных потоках» могли совершить с надводного судна

02 декабря 2022 в 01:53 Размер текста - 17 +

Expressen выдвинул новую версию о причине аварии на «Северных потоках» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Диверсию на «Северных потоках» могли совершить с надводного судна. Такую версию выдвинул доцент в области оборонных систем шведского Научно-исследовательского института (НИИ) обороны Ханс Ливонг. «Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами», — сказал Ханс Ливонг в интервью газете Expressen . Также он допустил, что управлять всей операцией могли с нескольких кораблей. В конце сентября на «Северных потоках» произошли аварии. В Кремле заявляли, что в районе повреждения газопроводов были замечены корабли НАТО. Президент России Владимир Путин назвал это терактом. По его словам, при обеспечении безопасного маршрута газопроводы можно отремонтировать. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что трубы «Северного потока» на большом протяжении заполнены морской водой, ремонт может потребовать замены значительной их части.

Диверсию на «Северных потоках» могли совершить с надводного судна. Такую версию выдвинул доцент в области оборонных систем шведского Научно-исследовательского института (НИИ) обороны Ханс Ливонг. «Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами», — сказал Ханс Ливонг в интервью газете Expressen. Также он допустил, что управлять всей операцией могли с нескольких кораблей. В конце сентября на «Северных потоках» произошли аварии. В Кремле заявляли, что в районе повреждения газопроводов были замечены корабли НАТО. Президент России Владимир Путин назвал это терактом. По его словам, при обеспечении безопасного маршрута газопроводы можно отремонтировать. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что трубы «Северного потока» на большом протяжении заполнены морской водой, ремонт может потребовать замены значительной их части.