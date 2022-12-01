В Челябинской области за 155 млн продают турбазу

Как отметил продавец, береговая линия и пляж турбазы покрыты мелким золотым песком Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Аргаяшском районе Челябинской области продают турбазу за 155 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте бесплатных объявлений.

«База отдыха „Старая провинция“ — загородный комплекс, на берегу озера Кумкуль (Аргаяшский район) в 30 км от Челябинска. Общее кол-во мест: 190 плюс дополнительные места. Территория:45 га в собственности; назначение: рекреация. Береговая полоса: 785 м; количество гостевых построек: 44; эл. подстанции на территории: 2. Оборудованный многофункциональный пляж», — сказано в объявлении на «Авито».

Продавец подробно описал номерной фонд — 44 домика в двух категориях: комфорт и стандарт. Также он отметил, что вся территория пляжа и береговая зона покрыта мелким золотым песком, а также, что пляж оборудован экологичными деревянными шезлонгами и безопасными конструкциями ярких зонтов. Отдельно автор объявления указал наличие на базе зимнего и летнего ресторанов «Старая провинция».

Недавно на продажу выставили банный комплекс в центре Магнитогорска. Цену на него продавец не указал.