01 декабря 2022

В Челябинской области за 155 млн продают турбазу

© Служба новостей «URA.RU»
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Как отметил продавец, береговая линия и пляж турбазы покрыты мелким золотым песком Фото:

В Аргаяшском районе Челябинской области продают турбазу за 155 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте бесплатных объявлений.

«База отдыха „Старая провинция“ — загородный комплекс, на берегу озера Кумкуль (Аргаяшский район) в 30 км от Челябинска. Общее кол-во мест: 190 плюс дополнительные места. Территория:45 га в собственности; назначение: рекреация. Береговая полоса: 785 м; количество гостевых построек: 44; эл. подстанции на территории: 2. Оборудованный многофункциональный пляж», — сказано в объявлении на «Авито».

Продавец подробно описал номерной фонд — 44 домика в двух категориях: комфорт и стандарт. Также он отметил, что вся территория пляжа и береговая зона покрыта мелким золотым песком, а также, что пляж оборудован экологичными деревянными шезлонгами и безопасными конструкциями ярких зонтов. Отдельно автор объявления указал наличие на базе зимнего и летнего ресторанов «Старая провинция».

Недавно на продажу выставили банный комплекс в центре Магнитогорска. Цену на него продавец не указал.

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В Аргаяшском районе Челябинской области продают турбазу за 155 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте бесплатных объявлений. «База отдыха „Старая провинция“ — загородный комплекс, на берегу озера Кумкуль (Аргаяшский район) в 30 км от Челябинска. Общее кол-во мест: 190 плюс дополнительные места. Территория:45 га в собственности; назначение: рекреация. Береговая полоса: 785 м; количество гостевых построек: 44; эл. подстанции на территории: 2. Оборудованный многофункциональный пляж», — сказано в объявлении на «Авито». Продавец подробно описал номерной фонд — 44 домика в двух категориях: комфорт и стандарт. Также он отметил, что вся территория пляжа и береговая зона покрыта мелким золотым песком, а также, что пляж оборудован экологичными деревянными шезлонгами и безопасными конструкциями ярких зонтов. Отдельно автор объявления указал наличие на базе зимнего и летнего ресторанов «Старая провинция». Недавно на продажу выставили банный комплекс в центре Магнитогорска. Цену на него продавец не указал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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