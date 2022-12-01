В школах ХМАО отменили занятия 2 смены из-за морозов. Список

02 декабря 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Занятия 2 смены в школах ХМАО отменили из-за холодов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО из-за низкой температуры воздуха и ветра отменили занятия в школах нескольких муниципалитетов. Информация опубликована на портале «Госуслуги». Согласно данным портала, с 1 по 8 классы отменили занятия 2 смены в селе Саранпауль, а также деревнях Щекурья и Ломбовож. Температура в поселениях достигла отметки −32° мороза. В следующих населенных пунктах отменили занятия 2 смены с 1 по 4 классы: Кимкьясуй, Сосьва, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Верхнеказымский, Казым, Белоярский, Лыхма, Сорум, Сосновка, Няксимволь, Хулимсунт, Югорск, Советский, Пионерский, Малиновский, Алябьевский, Зеленоборск, Селиярово, Сытомино, Лямина, Лянтор, Лемпино, Чантырья, Мулымья, Урай, Ушья, Половинка, Таежный, Бобровский, Горноправдинск, Цингалы, Каменное, Батово, Выкатной, Елизарово, Кирпичный, Красноленинский, Кышик, Луговской, Нялинское, Сибирский, Согом, Троица, Шапша, Белогорье, Пырьях, Реполово, Ягурьях, Тюли, Кедровый, Куминский. Также отменили занятия 2 смены с 1 по 4 класс в столице округа Ханты-Мансийске. Температура воздуха в указанных населенных пунктах варьируется в диапазоне от −27.0° до −29.0°. Ученики занимаются дистанционно. Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий 1 смены. Информация опубликована на портале «Госуслуги» утром 2 декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО из-за низкой температуры воздуха и ветра отменили занятия в школах нескольких муниципалитетов. Информация опубликована на портале «Госуслуги». Согласно данным портала, с 1 по 8 классы отменили занятия 2 смены в селе Саранпауль, а также деревнях Щекурья и Ломбовож. Температура в поселениях достигла отметки −32° мороза. В следующих населенных пунктах отменили занятия 2 смены с 1 по 4 классы: Кимкьясуй, Сосьва, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Верхнеказымский, Казым, Белоярский, Лыхма, Сорум, Сосновка, Няксимволь, Хулимсунт, Югорск, Советский, Пионерский, Малиновский, Алябьевский, Зеленоборск, Селиярово, Сытомино, Лямина, Лянтор, Лемпино, Чантырья, Мулымья, Урай, Ушья, Половинка, Таежный, Бобровский, Горноправдинск, Цингалы, Каменное, Батово, Выкатной, Елизарово, Кирпичный, Красноленинский, Кышик, Луговской, Нялинское, Сибирский, Согом, Троица, Шапша, Белогорье, Пырьях, Реполово, Ягурьях, Тюли, Кедровый, Куминский. Также отменили занятия 2 смены с 1 по 4 класс в столице округа Ханты-Мансийске. Температура воздуха в указанных населенных пунктах варьируется в диапазоне от −27.0° до −29.0°. Ученики занимаются дистанционно. Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий 1 смены. Информация опубликована на портале «Госуслуги» утром 2 декабря.