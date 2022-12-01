Пермякам предлагают резать лед за зарплату в 250 тысяч рублей

02 декабря 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Для сотрудников обязателен навык работы с бензопилой Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми строительная компания ищет сотрудников для резки льда. Как следует из соответствующих вакансий на сайте «Авито», предприятию требуются специалисты для работы создания ледовых скульптур. Соискателям предлагают зарплату до 250 тысяч рублей. Также компании нужны монтажники ледовых блоков. Их труд оценивают в 100 тысяч рублей. «Работа монтажников заключается в перевозке льда и установке его блок к блоку. Нужно подпиливать и монтировать лед», — пояснил URA.RU работодатель, разместивший объявления. Он также добавил, что сотрудники должны быть готовы к большим объемам работ. Среди условий указаны обязательные навыки работы с бензопилой и ответственный подход к работе. Претенденты на вакансии скульпторов должны обладать опытом работы в соответствующей сфере. Работа разъездная, оплата труда является сдельной. Ранее URA.RU сообщало, что на пермском оборонном предприятии образовалась вакансия с зарплатой в 300 тысяч рублей. Столько на заводе готовы платить токарю-револьверщику.

В Перми строительная компания ищет сотрудников для резки льда. Как следует из соответствующих вакансий на сайте «Авито», предприятию требуются специалисты для работы создания ледовых скульптур. Соискателям предлагают зарплату до 250 тысяч рублей. Также компании нужны монтажники ледовых блоков. Их труд оценивают в 100 тысяч рублей. «Работа монтажников заключается в перевозке льда и установке его блок к блоку. Нужно подпиливать и монтировать лед», — пояснил URA.RU работодатель, разместивший объявления. Он также добавил, что сотрудники должны быть готовы к большим объемам работ. Среди условий указаны обязательные навыки работы с бензопилой и ответственный подход к работе. Претенденты на вакансии скульпторов должны обладать опытом работы в соответствующей сфере. Работа разъездная, оплата труда является сдельной. Ранее URA.RU сообщало, что на пермском оборонном предприятии образовалась вакансия с зарплатой в 300 тысяч рублей. Столько на заводе готовы платить токарю-револьверщику.