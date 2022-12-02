Пермяки, чуть не провалившееся под лед, хотят вернуть снаряжение и технику

03 декабря 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Мужчины решили порыбачить на неокрепшем льду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Любители зимней рыбалки в Чайковском округе (Пермский край) чуть не ушли под воду, выехав на неокрепший лед. Теперь им нужно вернуть брошенное снаряжение. Эта информация опубликована в группе местного рыболовного клуба «ChaikFishingClub» в соцсети «ВКонтакте». «Слышали про второй день рождения? Так вот, он сегодня у нас троих. Слава богу живы все. Ищу на ближайшее время поддержку в виде доставки и вызволения снаряжения и техники», — написал один из участников происшествия. Согласно данным на конец ноября, лед, покрывший водоемы Прикамья, еще не везде прочен настолько, чтобы выходить на него или, тем более, выезжать на машине. В региональном ГУ МЧС отмечали, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее семи сантиметров, для нескольких человек — 15. При этом есть особо опасные места. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности.

Любители зимней рыбалки в Чайковском округе (Пермский край) чуть не ушли под воду, выехав на неокрепший лед. Теперь им нужно вернуть брошенное снаряжение. Эта информация опубликована в группе местного рыболовного клуба «ChaikFishingClub» в соцсети «ВКонтакте». «Слышали про второй день рождения? Так вот, он сегодня у нас троих. Слава богу живы все. Ищу на ближайшее время поддержку в виде доставки и вызволения снаряжения и техники», — написал один из участников происшествия. Согласно данным на конец ноября, лед, покрывший водоемы Прикамья, еще не везде прочен настолько, чтобы выходить на него или, тем более, выезжать на машине. В региональном ГУ МЧС отмечали, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее семи сантиметров, для нескольких человек — 15. При этом есть особо опасные места. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности.