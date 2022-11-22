Спасатели указали пермякам на самые опасные места на реках

23 ноября 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Выходить на лед Камы пока опасно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Лед, покрывший водоемы Пермского края, еще не везде прочен настолько, чтобы выходить на него или, тем более, выезжать на машине. В региональном ГУ МЧС говорят, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее семи сантиметров, для нескольких человек — 15. При этом есть особо опасные места, отмечают спасатели. «В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша», — сообщается на странице ГУ МЧС по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Специалисты говорят, что прочность льда можно понять, внимательно на него посмотрев. Если лед голубого цвета, он достаточно крепок, если белого — прочность его в два раза меньше. А если он серого, матово-белого цвета или с желтоватым оттенком — лед ненадежен. Днем 23 ноября спасателям уже пришлось спасать провалившегося под лед пермяка — мужчина вышел на Каму в опасном месте, что едва не привело к трагедии.

Лед, покрывший водоемы Пермского края, еще не везде прочен настолько, чтобы выходить на него или, тем более, выезжать на машине. В региональном ГУ МЧС говорят, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее семи сантиметров, для нескольких человек — 15. При этом есть особо опасные места, отмечают спасатели. «В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша», — сообщается на странице ГУ МЧС по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Специалисты говорят, что прочность льда можно понять, внимательно на него посмотрев. Если лед голубого цвета, он достаточно крепок, если белого — прочность его в два раза меньше. А если он серого, матово-белого цвета или с желтоватым оттенком — лед ненадежен. Днем 23 ноября спасателям уже пришлось спасать провалившегося под лед пермяка — мужчина вышел на Каму в опасном месте, что едва не привело к трагедии.