04 декабря 2022

В Нижневартовск прилетели врачи из окружной столицы для помощи пострадавшим при ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской аэропорт. Курган, вертолет мчс, центр медицины катастроф, санавиация
В Нижневартовск вылетел главный окружной анестезиолог-реаниматолог Фото:

В Нижневартовск санавиацией доставлены врачи из окружной клинической больницы города Ханты-Мансийск для помощи коллегам в работе с пострадавшими при взрыве в одном из домов города. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский при общении с журналистами.

«Бортом санавиации прилетела бригада из окружной клинической больницы Ханты-Мансийска. Такая дополнительная помощь специалистов из Ханты-Мансийска она, думаю, здесь востребована и необходима», — сообщил Добровольский.

В Нижневартовск вылетели специалисты травматологии и нейрохирургии. А также главный окружной анестезиолог-реаниматолог. Кроме этого, Добровольский добавил, что количество пострадавших небольшое и все необходимое для их лечения есть.

Ранее URA.RU сообщало, что пострадавших при взрыве в многоэтажке Нижневартовска санавиацией отправили в Сургут. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале.

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В Нижневартовск санавиацией доставлены врачи из окружной клинической больницы города Ханты-Мансийск для помощи коллегам в работе с пострадавшими при взрыве в одном из домов города. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский при общении с журналистами. «Бортом санавиации прилетела бригада из окружной клинической больницы Ханты-Мансийска. Такая дополнительная помощь специалистов из Ханты-Мансийска она, думаю, здесь востребована и необходима», — сообщил Добровольский. В Нижневартовск вылетели специалисты травматологии и нейрохирургии. А также главный окружной анестезиолог-реаниматолог. Кроме этого, Добровольский добавил, что количество пострадавших небольшое и все необходимое для их лечения есть. Ранее URA.RU сообщало, что пострадавших при взрыве в многоэтажке Нижневартовска санавиацией отправили в Сургут. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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