В Нижневартовск прилетели врачи из окружной столицы для помощи пострадавшим при ЧП

05 декабря 2022 в 01:58 Размер текста - 17 +

В Нижневартовск вылетел главный окружной анестезиолог-реаниматолог Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Нижневартовск санавиацией доставлены врачи из окружной клинической больницы города Ханты-Мансийск для помощи коллегам в работе с пострадавшими при взрыве в одном из домов города. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский при общении с журналистами. «Бортом санавиации прилетела бригада из окружной клинической больницы Ханты-Мансийска. Такая дополнительная помощь специалистов из Ханты-Мансийска она, думаю, здесь востребована и необходима», — сообщил Добровольский. В Нижневартовск вылетели специалисты травматологии и нейрохирургии. А также главный окружной анестезиолог-реаниматолог. Кроме этого, Добровольский добавил, что количество пострадавших небольшое и все необходимое для их лечения есть. Ранее URA.RU сообщало, что пострадавших при взрыве в многоэтажке Нижневартовска санавиацией отправили в Сургут. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале.

В Нижневартовск санавиацией доставлены врачи из окружной клинической больницы города Ханты-Мансийск для помощи коллегам в работе с пострадавшими при взрыве в одном из домов города. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский при общении с журналистами. «Бортом санавиации прилетела бригада из окружной клинической больницы Ханты-Мансийска. Такая дополнительная помощь специалистов из Ханты-Мансийска она, думаю, здесь востребована и необходима», — сообщил Добровольский. В Нижневартовск вылетели специалисты травматологии и нейрохирургии. А также главный окружной анестезиолог-реаниматолог. Кроме этого, Добровольский добавил, что количество пострадавших небольшое и все необходимое для их лечения есть. Ранее URA.RU сообщало, что пострадавших при взрыве в многоэтажке Нижневартовска санавиацией отправили в Сургут. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале.