В Нижневартовск прилетели врачи из окружной столицы для помощи пострадавшим при ЧП

В Нижневартовск санавиацией доставлены врачи из окружной клинической больницы города Ханты-Мансийск для помощи коллегам в работе с пострадавшими при взрыве в одном из домов города. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский при общении с журналистами.
«Бортом санавиации прилетела бригада из окружной клинической больницы Ханты-Мансийска. Такая дополнительная помощь специалистов из Ханты-Мансийска она, думаю, здесь востребована и необходима», — сообщил Добровольский.
В Нижневартовск вылетели специалисты травматологии и нейрохирургии. А также главный окружной анестезиолог-реаниматолог. Кроме этого, Добровольский добавил, что количество пострадавших небольшое и все необходимое для их лечения есть.
Ранее URA.RU сообщало, что пострадавших при взрыве в многоэтажке Нижневартовска санавиацией отправили в Сургут. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале.
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