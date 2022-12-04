В Челябинске раскрыли покушение на директора ЧОП

Киллер пять раз выстрелил в свою жертву из пистолета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске завершено расследование дела киллера, расстрелявшего из пистолета ТТ мужчину возле его собственного дома. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

«По версии следствия, обвиняемый в августе 2008 года, действуя по найму, у дома № 378 по проспекту Победы не меньше пяти раз выстрелил в потерпевшего из пистолета ТТ. В результате тот получил ранения в ногу, живот и спину. Пострадавшему успели оказать медицинскую помощь, и он выжил», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Там также добавили, что наемный убийца действовал в паре с неустановленным лицом. Еще раньше — в 2000 году — на северо-западе Челябинска он зарезал в подъезде мужчину «из личной неприязни» к нему. Потерпевший скончался, получив несколько ударов ножом в грудь.

Обвинение киллеру предъявили по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст. 30, п. п. «а», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, по найму). На стадии расследование он признал вину и заключил досудебное соглашение с силовиками. По данным URA.RU, речь идет о покушении на директора одного из частных охранных предприятий. Причиной стал конфликт с конкурентами. Заказчик преступления умер еще в 2012 году.