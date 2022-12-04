04 декабря 2022

В Нижневартовске жители после взрыва в многоэтажке не могут найти внука и невестку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по Харьковской, 52а. Тюмень, огонь, спасатели
Невестка с ребенком жила в соседнем подъезде от места взрыва Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

В Нижневартовске после взрыва в многоквартирном доме на улице Мира жители не могут найти свою невестку и внука. Об этом URA.RU сообщил житель города Сергей Костенюк.

«Ищем невестку и ребенка. Они жили на Мира, 6А [дом в котором произошел взрыв] Связи с ними нет. В больницу съездили уже. Сейчас информации о них ни у кого нет. Ни кто ни чего не знает», — сообщил Костенюк.

Как сообщил мужчина, невестка с ребенком жила в соседнем подъезде от места взрыва. После того, как Костенюк узнал о ЧП, сразу начал искать родственников, но на связь они не вышли.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной послужило обрушения нескольких подъездов жилого дома.

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В Нижневартовске после взрыва в многоквартирном доме на улице Мира жители не могут найти свою невестку и внука. Об этом URA.RU сообщил житель города Сергей Костенюк. «Ищем невестку и ребенка. Они жили на Мира, 6А [дом в котором произошел взрыв] Связи с ними нет. В больницу съездили уже. Сейчас информации о них ни у кого нет. Ни кто ни чего не знает», — сообщил Костенюк. Как сообщил мужчина, невестка с ребенком жила в соседнем подъезде от места взрыва. После того, как Костенюк узнал о ЧП, сразу начал искать родственников, но на связь они не вышли. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной послужило обрушения нескольких подъездов жилого дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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