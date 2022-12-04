В Нижневартовске после взрыва в многоквартирном доме на улице Мира жители не могут найти свою невестку и внука. Об этом URA.RU сообщил житель города Сергей Костенюк.
«Ищем невестку и ребенка. Они жили на Мира, 6А [дом в котором произошел взрыв] Связи с ними нет. В больницу съездили уже. Сейчас информации о них ни у кого нет. Ни кто ни чего не знает», — сообщил Костенюк.
Как сообщил мужчина, невестка с ребенком жила в соседнем подъезде от места взрыва. После того, как Костенюк узнал о ЧП, сразу начал искать родственников, но на связь они не вышли.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной послужило обрушения нескольких подъездов жилого дома.
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