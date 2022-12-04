Город в ЯНАО обогатится за счет соседних земель

Депутаты поддержали законопроект о присоединении территорий Пуровского района к Новому Уренгою Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Депутаты поддержали законопроект об изменении границ Нового Уренгоя путем присоединения к нему территорий Пуровского района ЯНАО. Как сообщается на сайте заксобрания, Новый Уренгой с этого решения значительно увеличит доходы.

«Законопроектом предлагается изменить границы города Новый Уренгой и Пуровского района, увеличив Новый Уренгой путем включения: Коротчаево, до берега реки ЕвоЯха; буферную зону (вдоль дороги Новый Уренгой — Коротчаево); Новоуренгойский газохимический комплекс, станции Фарафонтьевская, территорий у весового контроля на въезде в город, территорий с северной стороны Северной промзоны», — говорится в сообщении. Депутаты Пуровского района 27 октября это решение уже поддержали.

Основаниями для изменений стало то, что площадь Нового Уренгоя увеличится до 32 627 га, доходы составят 69 135 млн. рублей, а ООО «Газпром НГХК» будет размещаться на территории города. В связи с реализацией СШХ, планируется увеличение грузоперевозок, поэтому предполагается, что предприниматели станут развивать придорожный сервис возле дороги Новый Уренгой — Коротчаево. Власти ожидают рост доходов местного бюджета за счет налогов от созданных объектов коммунально-складского назначения, объектов придорожного сервиса и рекламы.

Отмечается, что Новый Уренгой понесет и затраты — сейчас на этих территориях размещены незаконные свалки и несанкционированная реклама, а также идет несанкционированное строительство. Только на уборку территорий муниципалитет потратит 79 миллионов.

О присоединении территорий Пуровского района к Новому Уренгою URA.RU сообщало в мае. Тогда об этом решении ходили только слухи. В июне глава района Антон Колодин рассказал URA.RU почему считает это решение правильным и в чем здесь выгода для двух муниципалитетов.