Компании депутата гордумы Перми и пермского миллиардера выясняют отношения в суде

Александр Репин объяснил суть исковых претензий со стороны компании «ОРСО Констракшн» депутата Михаила Бесфамильного Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Строительная компания «ОРСО Констракшн» пермского депутата Михаила Бесфамильного решила судиться с компанией «Сатурн-Р», принадлежащей Александру Репину. Исковое заявление подано в арбитражный суд Пермского каря и принято к производству, сообщается на сайте суда. В общей сложности «ОРСО Констракшн» требует взыскать с «Сатурн-Р» 19,5 млн рублей.

«Арбитражный суд Пермского края, ознакомившись с исковым заявлением ООО „ОРСО Констракшн“ к ответчику, ООО „Сатурн-Р“, о взыскании денежных средств, определил: исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в определении на сайте суда. Предварительное заседание по делу состоялось в конце октября, рассмотрение дела по существу назначено на 13 декабря. В беседе с URA.RU Бесфамильный пояснил, что речь идет о взыскании с компании бизнесмена Репина денежных средств за неисполнение контракта.

«Судебный иск связан с задержкой сроков исполнения контракта со стороны „Сатурн-Р“», — сказал Бесфамильный, отметив, что указанная компания выступала подрядчиком по строительству жилого дома по улице Теплогорской в Перми. В свою очередь ООО «Сатурн-Р» подало три встречных иска к «ОРСО Констракшн» на общую сумму свыше 26 млн рублей, все они приняты судом к производству.

В картотеке арбитражного суда Прикамья указано, что компания бизнесмена Репина взыскивает с ответчика задолженность по договорам строительного субподряда и неустойку. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU Репин подтвердил, что его компания работала на объекте «ОРСО Констракшн».

«Мы в период пандемии заключили с „ОРСО Констракшн“ договор на выполнение строительно-монтажных работ. По-видимому, они считают, что свои обязательства исполнили, и не должны нам платить», — сказал Репин. «Сатурн-Р» являлся одним из крупнейших застройщиков Пермского края. URA.RU рассказывало, что за предыдущие два года компания фактически свернула строительный бизнес на фоне пандемии и конфликта с краевыми властями.