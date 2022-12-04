Власти в Пермском крае ищут желающих строить жилье, в которое заселят сирот

В Осинском округе возведут пятиэтажку для переселенцев и детей-сирот Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти города Оса (Пермский край) построят пятиэтажный дом для переселенцев из ветхого жилья, а также детей-сирот. Электронный аукцион объявили власти Осинского округа, сообщали URA.RU в пресс-службе RosTender.info.

«Власти Осинского городского округа принимают заявки на участие до 12 декабря, начальная цена контракта — 231,8 млн. рублей. Согласно техзаданию, пятиэтажный жилой дом будет рассчитан на 73 квартиры для переселенцев из аварийного жилищного фонда. Также 12 квартир выделят для детей-сирот», — говорится в релизе. Строительство жилого здания должно быть завершено в январе 2024 года. Помимо возведения дома подрядчику предстоит облагородить и озеленить прилегающее к строению пространство.

В Пермском крае качество жилья, построенного для сирот, не раз становилось поводом для судебных разбирательств. Так, директора ООО «Торгово-производственная фирма «Пассаж-1» Наталью Терентьеву, компания которой строила дом для сирот в Перми, отправили в колонию. В Косинском округе под уголовное дело попал бывший заместитель главы местной администрации. Чиновник обвиняется в халатности при приемке квартир для детей-сирот.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил новый подход к выдаче жилья детям-сиротам. По его мнению, необходимо заселять сирот в дома с полноценными семьями, а не строить для них отдельные дома. Махонин заявил, что это позволит указанной категории граждан адаптироваться в социуме «надлежащим образом».