Махонин предложил новый вариант расселения сирот

18 августа 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Губернатор раскритиковал решение строительство домов исключительно для сирот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что помимо предоставления жилья детям-сиротам, их также необходимо адаптировать к жизни в обществе. Поэтому сирот стоит заселять в дома с полноценными семьями, а не строить для них отдельные здания, передает сайт краевого правительства. «Глава Прикамья также акцентировал, что важно не только предоставить жилье, но создать условия для адаптации человека в новых условиях. По словам Дмитрия Махонина, для того, чтобы адаптация проходила надлежащим образом, необходимо заселять ребят в дома, где живут обычные семьи», — говорится на сайте. Предыдущий опыт строительства отдельных домов для сирот, по мнению губернатора, себя не оправдал. Сообщается, что на данный момент в Пермском крае более 10 тыс. детей-сирот. Около 6,6 тыс. из них положено жилье. В прошлом году только 624 пермяка получили жилые помещения. В этом году планируется предоставить квартиры 764 получателям. Ранее власти разрешили сиротам получать жилое помещение не только в том округе, где он проживает. Если в территории не имеется жилого фонда, то квартиру можно получить в другом муниципалитете.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что помимо предоставления жилья детям-сиротам, их также необходимо адаптировать к жизни в обществе. Поэтому сирот стоит заселять в дома с полноценными семьями, а не строить для них отдельные здания, передает сайт краевого правительства. «Глава Прикамья также акцентировал, что важно не только предоставить жилье, но создать условия для адаптации человека в новых условиях. По словам Дмитрия Махонина, для того, чтобы адаптация проходила надлежащим образом, необходимо заселять ребят в дома, где живут обычные семьи», — говорится на сайте. Предыдущий опыт строительства отдельных домов для сирот, по мнению губернатора, себя не оправдал. Сообщается, что на данный момент в Пермском крае более 10 тыс. детей-сирот. Около 6,6 тыс. из них положено жилье. В прошлом году только 624 пермяка получили жилые помещения. В этом году планируется предоставить квартиры 764 получателям. Ранее власти разрешили сиротам получать жилое помещение не только в том округе, где он проживает. Если в территории не имеется жилого фонда, то квартиру можно получить в другом муниципалитете.