В Екатеринбурге заслуженного работника культуры РФ лишают единственного жилья

06 декабря 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Ирина Стояновская в свои 88 лет до сих пор преподает в консерватории Фото: Ирина Стояновская В Екатеринбурге 88-летнего заслуженного педагога Уральской государственной консерватории имени Мусоргского, заслуженного работника культуры РФ Ирину Стояновскую (Гранковскую) выселяют из единственного жилья. Пенсионерку попросили освободить квартиру, где остались все ее вещи, нажитые почти за 20 лет. По словам горожанки, из квартиры ее выгоняет старшая дочь покойного мужа от первого брака. Об этом URA.RU рассказала сама Ирина Стояновская. «Осенью мой муж скончался. А где-то неделю назад его старшая дочь от первого брака, на которую оформлена дарственная, потребовала, чтобы я освободила квартиру, в которой мы с супругом проживали 20 лет. На просьбу дать мне возможность дожить свои дни в квартире, мне ответили отказом», — жалуется женщина. В последние годы своей жизни муж Ирины Стояновской болел тяжелой формой рака. Старшая дочь забрала отца к себе за пару месяцев до его смерти. «Пользуясь ситуацией, старшая дочь в июле этого года стала владелицей квартиры. Муж подписал дарственную. После этого квартира через МФЦ была переоформлена на дочь. Меня в ультимативном порядке выселяют из квартиры, хотя я могу проживать в ней до решения суда, т. к. зарегистрирована там. Я написала исковое в суд с просьбой признать сделку ничтожной», — отметила пенсионерка. Она говорит, что не претендует на эту квартиру, а вот дочь ее покойного мужа таким жестоким поступком порочит его память. «А ведь он очень достойный, очень уважаемый человек», — переживает она. — Всю жизнь проработал инженером-исследователем на заводе «Калина». Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Ирине, которая стала владелицей отцовского жилья. «Сделка по передаче мне квартиры прошла в соответствии с законом. Отец сам решил подарить мне жилье», — сказала она. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU звездный адвокат Александр Добровинский заявил, что в случае признания сделки законной, Ирине Стояновской придется покинуть жилье. Однако екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский считает, что пенсионерка может попытаться изменить ситуацию в суде. «В законе четко оговорены условия, при которых договор подлежит отмене (к примеру, один из участников находился под воздействием медпрепаратов). Ирина Стояновская может попробовать оспорить законность сделки в суде. У нее есть все шансы получить долю в квартире», — отметил Бельянский. Ранее URA.RU писало, что екатеринбурженку, прожившую в частном доме порядка 40 лет, выпроводили на улицу дальние родственники. После смерти мужа по решению суда права перешли 45-летней дочери покойного собственника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге 88-летнего заслуженного педагога Уральской государственной консерватории имени Мусоргского, заслуженного работника культуры РФ Ирину Стояновскую (Гранковскую) выселяют из единственного жилья. Пенсионерку попросили освободить квартиру, где остались все ее вещи, нажитые почти за 20 лет. По словам горожанки, из квартиры ее выгоняет старшая дочь покойного мужа от первого брака. Об этом URA.RU рассказала сама Ирина Стояновская. «Осенью мой муж скончался. А где-то неделю назад его старшая дочь от первого брака, на которую оформлена дарственная, потребовала, чтобы я освободила квартиру, в которой мы с супругом проживали 20 лет. На просьбу дать мне возможность дожить свои дни в квартире, мне ответили отказом», — жалуется женщина. В последние годы своей жизни муж Ирины Стояновской болел тяжелой формой рака. Старшая дочь забрала отца к себе за пару месяцев до его смерти. «Пользуясь ситуацией, старшая дочь в июле этого года стала владелицей квартиры. Муж подписал дарственную. После этого квартира через МФЦ была переоформлена на дочь. Меня в ультимативном порядке выселяют из квартиры, хотя я могу проживать в ней до решения суда, т. к. зарегистрирована там. Я написала исковое в суд с просьбой признать сделку ничтожной», — отметила пенсионерка. Она говорит, что не претендует на эту квартиру, а вот дочь ее покойного мужа таким жестоким поступком порочит его память. «А ведь он очень достойный, очень уважаемый человек», — переживает она. — Всю жизнь проработал инженером-исследователем на заводе «Калина». Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Ирине, которая стала владелицей отцовского жилья. «Сделка по передаче мне квартиры прошла в соответствии с законом. Отец сам решил подарить мне жилье», — сказала она. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU звездный адвокат Александр Добровинский заявил, что в случае признания сделки законной, Ирине Стояновской придется покинуть жилье. Однако екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский считает, что пенсионерка может попытаться изменить ситуацию в суде. «В законе четко оговорены условия, при которых договор подлежит отмене (к примеру, один из участников находился под воздействием медпрепаратов). Ирина Стояновская может попробовать оспорить законность сделки в суде. У нее есть все шансы получить долю в квартире», — отметил Бельянский. Ранее URA.RU писало, что екатеринбурженку, прожившую в частном доме порядка 40 лет, выпроводили на улицу дальние родственники. После смерти мужа по решению суда права перешли 45-летней дочери покойного собственника.