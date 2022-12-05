Детей из Донбасса отвезут на челябинский горнолыжный курорт

Многие дети ни разу не катались на лыжах и не видели так много снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дети из Донбасса встанут на лыжи 9 декабря на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе (Челябинская область). Организатор, АНО «Забота» Миасса, проведет для ребят «Урок здоровья: горные лыжи и сноуборд».

«Осенью дети уже приезжали к нам в Миасс, и многие говорили о том, что мечтают научиться кататься на лыжах или сноубордах. Вот теперь зима наступила и самое время их мечты исполнить. „Урок здоровья: горные лыжи и сноуборд“ — программа, реализуемая на Южном Урале с 2008 года, дети занимаются с горнолыжными инструкторами, весело проводят время на свежем воздухе, вкусно обедают в кафе», — цитирует пресс-служба «Солнечной долины» руководителя АНО «Забота» Анастасию Борисову.

В Челябинскую область приехали 115 детей из Донецкой Народной Республики. До Нового года ребята будут учиться в школе и отдыхать, после чего вернутся к родителям в Ясиноватую и Волноваху. Многие дети ни разу не были в оздоровительном лагере, не умеют кататься на лыжах и сноубордах и не видели снег в таких количествах. Поэтому 9 декабря организаторы проведут на горнолыжном склоне «Урок здоровья: горные лыжи и сноуборд».

Учредителем АНО «Забота» является горнолыжный комплекс «Солнечная долина». Организация занимается помощью детям из сел и деревень Миасского городского округа. В этом году оздоровительные мероприятия проводятся и с детьми Донбасса.