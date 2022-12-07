В Копейске прощаются с бойцом, погибшим в спецоперации

07 декабря 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

В последний путь Евгения Трусова провожали в храме Преподобного Серафима Саровского Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Копейске (Челябинская область) 7 декабря прощаются с бойцом Евгением Трусовым, погибшим в ходе проведения специальной операции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, семье погибшего будет оказана необходимая помощь. «Администрация Копейска приносит глубокие соболезнования семье Евгения Трусова, погибшего в ходе спецоперации. Его близким будет оказана помощь, предусмотренная мерами социальной поддержки. Сотрудники соцзащиты города готовы оперативно проконсультировать семью погибшего военнослужащего и оказать поддержку в оформлении документов», — сообщили URA.RU в мэрии. Панихида и прощание со старшиной Евгением Трусовым прошли 7 декабря в храме Преподобного Серафима Саровского. Жители Копейска в свою очередь массово выражают в социальных сетях соболезнования близким погибшего военнослужащего. Россия объявила специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей.

В Копейске (Челябинская область) 7 декабря прощаются с бойцом Евгением Трусовым, погибшим в ходе проведения специальной операции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, семье погибшего будет оказана необходимая помощь. «Администрация Копейска приносит глубокие соболезнования семье Евгения Трусова, погибшего в ходе спецоперации. Его близким будет оказана помощь, предусмотренная мерами социальной поддержки. Сотрудники соцзащиты города готовы оперативно проконсультировать семью погибшего военнослужащего и оказать поддержку в оформлении документов», — сообщили URA.RU в мэрии. Панихида и прощание со старшиной Евгением Трусовым прошли 7 декабря в храме Преподобного Серафима Саровского. Жители Копейска в свою очередь массово выражают в социальных сетях соболезнования близким погибшего военнослужащего. Россия объявила специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей.