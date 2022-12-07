Власти установят минимум, которого тюменцам должно хватать на жизнь

В Тюменской области повысят прожиточный минимум

08 декабря 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

В регионе проиндексируют сумму, на которую тюменцы должны удовлетворять свои базовые потребности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Тюменской области готовятся увеличить прожиточный минимум (ПМ) для жителей региона, его размер в 2023 году на душу населения составит 14 375 рублей. Проект постановления разработан департаментом труда и занятости области, документ есть в распоряжении URA.RU. «Установить с 1 января 2023 года величину прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов). На душу населения — 14 375 рублей, для трудоспособного населения — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 14 176 рублей», — говорится в проекте постановления правительства. Прожиточный минимум — это сумма, которая должна покрывать базовый набор потребностей человека. В него входят продуктовая корзина, непродовольственные товары и услуги (в том числе — ЖКХ), без которых невозможно прожить. Для Тюменской области минимум в 2023 году будет практически равен федеральному показателю, установленному законом, который 5 декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Разнится лишь сумма, которая полагается для детей. В регионе она больше на 232 рубля.

Власти Тюменской области готовятся увеличить прожиточный минимум (ПМ) для жителей региона, его размер в 2023 году на душу населения составит 14 375 рублей. Проект постановления разработан департаментом труда и занятости области, документ есть в распоряжении URA.RU. «Установить с 1 января 2023 года величину прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов). На душу населения — 14 375 рублей, для трудоспособного населения — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 14 176 рублей», — говорится в проекте постановления правительства. Прожиточный минимум — это сумма, которая должна покрывать базовый набор потребностей человека. В него входят продуктовая корзина, непродовольственные товары и услуги (в том числе — ЖКХ), без которых невозможно прожить. Для Тюменской области минимум в 2023 году будет практически равен федеральному показателю, установленному законом, который 5 декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Разнится лишь сумма, которая полагается для детей. В регионе она больше на 232 рубля.