07 декабря 2022

Власти установят минимум, которого тюменцам должно хватать на жизнь

В Тюменской области повысят прожиточный минимум
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе проиндексируют сумму, на которую тюменцы должны удовлетворять свои базовые потребности Фото:

Власти Тюменской области готовятся увеличить прожиточный минимум (ПМ) для жителей региона, его размер в 2023 году на душу населения составит 14 375 рублей. Проект постановления разработан департаментом труда и занятости области, документ есть в распоряжении URA.RU.

«Установить с 1 января 2023 года величину прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов). На душу населения — 14 375 рублей, для трудоспособного населения — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 14 176 рублей», — говорится в проекте постановления правительства.

Прожиточный минимум — это сумма, которая должна покрывать базовый набор потребностей человека. В него входят продуктовая корзина, непродовольственные товары и услуги (в том числе — ЖКХ), без которых невозможно прожить.

Для Тюменской области минимум в 2023 году будет практически равен федеральному показателю, установленному законом, который 5 декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Разнится лишь сумма, которая полагается для детей. В регионе она больше на 232 рубля.

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Власти Тюменской области готовятся увеличить прожиточный минимум (ПМ) для жителей региона, его размер в 2023 году на душу населения составит 14 375 рублей. Проект постановления разработан департаментом труда и занятости области, документ есть в распоряжении URA.RU. «Установить с 1 января 2023 года величину прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов). На душу населения — 14 375 рублей, для трудоспособного населения — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 14 176 рублей», — говорится в проекте постановления правительства. Прожиточный минимум — это сумма, которая должна покрывать базовый набор потребностей человека. В него входят продуктовая корзина, непродовольственные товары и услуги (в том числе — ЖКХ), без которых невозможно прожить. Для Тюменской области минимум в 2023 году будет практически равен федеральному показателю, установленному законом, который 5 декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Разнится лишь сумма, которая полагается для детей. В регионе она больше на 232 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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