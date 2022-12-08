Foreign Policy: США лишились важного союзника в борьбе с Россией

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг саудовской аравии
Саудовская Аравия улучшает отношения с Россией и Китаем, отметили в издании Фото:

В борьбе с Россией США теряет союзника в лице Саудовской Аравии. Об этом пишет Foreign Policy. В издании отметили, что королевство улучшает отношения с Пекином и Москвой.

«Саудовская Аравия, вероятно, приблизится к Пекину и Москве, как того требуют ее собственные интересы. Короче говоря, Вашингтон больше не „единственная жена в городе“», — пишет издание. Его журналисты отметили, что разлад в отношениях Саудовской Аравии и США подтверждает первый с 2016 года визит в королевство председателя Китая Си Цзиньпина.

Ранее власти Саудовской Аравии пытались переосмыслить отношения с США, сообщает «Федеральное агентство новостей». Королевство намеревалось укрепить отношения с Россией и Китаем. О готовности наращивать торговлю нефтью с Эр-Риядом уже сообщил Си Цзиньпин, передает «Национальная служба новостей».

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В борьбе с Россией США теряет союзника в лице Саудовской Аравии. Об этом пишет Foreign Policy. В издании отметили, что королевство улучшает отношения с Пекином и Москвой. «Саудовская Аравия, вероятно, приблизится к Пекину и Москве, как того требуют ее собственные интересы. Короче говоря, Вашингтон больше не „единственная жена в городе“», — пишет издание. Его журналисты отметили, что разлад в отношениях Саудовской Аравии и США подтверждает первый с 2016 года визит в королевство председателя Китая Си Цзиньпина. Ранее власти Саудовской Аравии пытались переосмыслить отношения с США, сообщает «Федеральное агентство новостей». Королевство намеревалось укрепить отношения с Россией и Китаем. О готовности наращивать торговлю нефтью с Эр-Риядом уже сообщил Си Цзиньпин, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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