Власти Саудовской Аравии поменяли отношение к США

Власти Саудовской Аравии обозначили отношение к США
Власти Саудовской Аравии станут более разумнее в отношениях с США. Об этом заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман.
«Королевство Саудовская Аравия решило быть более зрелым в этом вопросе», — сказал бен Салман, выступая на шестом инвестиционном саммите Future Investment Initiative, передают РИА Новости. Так он прокомментировал сложившиеся отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном из-за сокращения нефтедобычи по сделке с ОПЕК+.
Ранее страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Сделка продлена до 31 декабря 2023 года. В Белом доме обеспокоились таким решением. Там заявили, что что страны ОПЕК солидарны с Россией.
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