Власти Саудовской Аравии поменяли отношение к США Министр энергетики Саудовской Аравии: страна решила быть разумнее в отношениях с США 26 октября 2022 в 01:14 Размер текста - 17 + Власти Саудовской Аравии обозначили отношение к США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Саудовской Аравии станут более разумнее в отношениях с США. Об этом заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман. «Королевство Саудовская Аравия решило быть более зрелым в этом вопросе», — сказал бен Салман, выступая на шестом инвестиционном саммите Future Investment Initiative, передают РИА Новости. Так он прокомментировал сложившиеся отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном из-за сокращения нефтедобычи по сделке с ОПЕК+. Ранее страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Сделка продлена до 31 декабря 2023 года. В Белом доме обеспокоились таким решением. Там заявили, что что страны ОПЕК солидарны с Россией. Власти Саудовской Аравии станут более разумнее в отношениях с США. Об этом заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман. «Королевство Саудовская Аравия решило быть более зрелым в этом вопросе», — сказал бен Салман, выступая на шестом инвестиционном саммите Future Investment Initiative, передают РИА Новости. Так он прокомментировал сложившиеся отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном из-за сокращения нефтедобычи по сделке с ОПЕК+. Ранее страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Сделка продлена до 31 декабря 2023 года. В Белом доме обеспокоились таким решением. Там заявили, что что страны ОПЕК солидарны с Россией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям