25 октября 2022

Власти Саудовской Аравии поменяли отношение к США

Министр энергетики Саудовской Аравии: страна решила быть разумнее в отношениях с США
© Служба новостей «URA.RU»
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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг саудовской аравии
Власти Саудовской Аравии обозначили отношение к США Фото:

Власти Саудовской Аравии станут более разумнее в отношениях с США. Об этом заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман.

«Королевство Саудовская Аравия решило быть более зрелым в этом вопросе», — сказал бен Салман, выступая на шестом инвестиционном саммите Future Investment Initiative, передают РИА Новости. Так он прокомментировал сложившиеся отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном из-за сокращения нефтедобычи по сделке с ОПЕК+.

Ранее страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Сделка продлена до 31 декабря 2023 года. В Белом доме обеспокоились таким решением. Там заявили, что что страны ОПЕК солидарны с Россией.

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Власти Саудовской Аравии станут более разумнее в отношениях с США. Об этом заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман. «Королевство Саудовская Аравия решило быть более зрелым в этом вопросе», — сказал бен Салман, выступая на шестом инвестиционном саммите Future Investment Initiative, передают РИА Новости. Так он прокомментировал сложившиеся отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном из-за сокращения нефтедобычи по сделке с ОПЕК+. Ранее страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Сделка продлена до 31 декабря 2023 года. В Белом доме обеспокоились таким решением. Там заявили, что что страны ОПЕК солидарны с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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