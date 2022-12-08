Челябинская область стоит на пороге эпидемии гриппа

09 декабря 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

За неделю вирусной инфекцией заболело более 40 тысяч жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область стоит на пороге эпидемии гриппа, и заболеваемость продолжает расти. За неделю этой тяжелой вирусной инфекцией заболело более 40 тысяч жителей. Об этом 9 декабря заявила на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической обстановке в регионе, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Софейкова, передает корреспондент URA.RU. «На сегодня более 40 тысяч заболевших в неделю. Цифра говорит о входе региона в стадию неблагополучия», — заявила Софейкова. Представитель Роспотребнадзора отметила, что если эпидемия будет разрастаться, то медики готовы развернут 397 коек. В регионе от гриппа вакцинировано 49,7% жителей. На этой неделе также начались карантинные мероприятия в медицинских, социальных и образовательных организациях.

Челябинская область стоит на пороге эпидемии гриппа, и заболеваемость продолжает расти. За неделю этой тяжелой вирусной инфекцией заболело более 40 тысяч жителей. Об этом 9 декабря заявила на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической обстановке в регионе, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Софейкова, передает корреспондент URA.RU. «На сегодня более 40 тысяч заболевших в неделю. Цифра говорит о входе региона в стадию неблагополучия», — заявила Софейкова. Представитель Роспотребнадзора отметила, что если эпидемия будет разрастаться, то медики готовы развернут 397 коек. В регионе от гриппа вакцинировано 49,7% жителей. На этой неделе также начались карантинные мероприятия в медицинских, социальных и образовательных организациях.