Челябинская область стоит на пороге эпидемии гриппа, и заболеваемость продолжает расти. За неделю этой тяжелой вирусной инфекцией заболело более 40 тысяч жителей. Об этом 9 декабря заявила на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической обстановке в регионе, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Софейкова, передает корреспондент URA.RU.
«На сегодня более 40 тысяч заболевших в неделю. Цифра говорит о входе региона в стадию неблагополучия», — заявила Софейкова.
Представитель Роспотребнадзора отметила, что если эпидемия будет разрастаться, то медики готовы развернут 397 коек. В регионе от гриппа вакцинировано 49,7% жителей. На этой неделе также начались карантинные мероприятия в медицинских, социальных и образовательных организациях.
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