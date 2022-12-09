В Челябинске определились с ценами билетов на катки и прокат коньков

31 декабря и 1 января будет работать только один каток в центре «Лыжная база» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Катки Челябинска определились с ценами и открылись для посетителей. Один час досуга на катке в этом сезоне челябинцу обойдется минимум в 100 рублей, максимальная цена выхода на лед составит 200 рублей за одного взрослого. Последний крупный каток, в парке имени Гагарина, откроется 9 декабря.

«Открытие катка планируется 9 декабря. 17 декабря состоится вечеринка в честь открытия. Будет дискотека на льду под миксы от DJ SUSHKO», — сообщили URA.RU в администрации парка.

На катке в парке имени Гагарина прокат коньков на 1,5 часа обойдется в 150 рублей. Со своими коньками посетители смогут кататься без ограничений по времени. Новички и дети могут арендовать специального помощника — ассистента фигуриста за 100 рублей на час или 150 рублей на два часа. Это скользящая фигура со смещенным центром тяжести для устойчивости, которая позволяет избежать падений и травм.

Ледовый дворец «Уральская молния» приглашает на массовые катания в будни с 19:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни с 12:00 до 21:00 вечера. До 15:00 выход на лед стоит 220 рублей за 1,5 часа, после двухчасовой сеанс обойдется в 280 рублей на взрослого. Прокат коньков стоит 100 рублей на сеанс. Там же можно за 150 рублей заточить свои коньки. Центр спорта и отдыха «Лыжная база» поставил единый ценник в 150 рублей и за вход на лед, и за прокат коньков. Ограничений по времени нет.

Вход на каток парка имени Валентины Терешковой стоит 200 рублей за 1,5 часа, прокат коньков — 150 рублей. За 200 рублей там можно заточить свои коньки. С 12:00 и до 13:30 ежедневно кроме понедельника каток открыт для посетителей бесплатно. Ни на одном из представленных катков не получится провести новогоднюю ночь. 31 декабря работать будет только «Лыжная база» по сокращенному графику до 15 часов дня.