Из-за вспышек на солнце в Свердловской области заметили полярное сияние. Жители городов области делятся фотографиями в соцсетях.
Красивое природное явление заметили жители Нижнего Тагила, Тавды, села Мостовское, поселка Сосновый Бор и других городов области. Все из-за слабой геомагнитной бури. Также полярное сияние увидели другие регионы России: Ленинградская и Нижегородская области, а также Татарстан и Башкортостан.
Ранее подобные явления уже фиксировались в регионе: 28 сентября после магнитной бури жители Ирбита делились фотографиями полярного сияния. Очевидцы публиковали в соцсетях фотографии, отмечая необычные оттенки неба и небольшую активность свечения.
