В результате ДТП погиб 74-летний водитель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Арбатском районе (Тюменская область) на федеральной трассе Тюмень-Омск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«По предварительным данным, автомобиль ВАЗ 21099 выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом „Вольво“, после чего автомобиль отбросило на еще один большегруз. Трагедия произошла на 353-м километре автодороги Тюмень-Омск», — сообщили в ведомстве.

В результате аварии погиб водитель «Лада», и пострадал пассажир. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, они регулируют частично ограниченное движение.

Ранее URA.RU сообщало, что в смертельном ДТП под Тюменью погибли два человека. Пассажир и водитель автомобиля «Лада» погибли после того, как машина столкнулась с большегрузом на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск.