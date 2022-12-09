09 декабря 2022
08 декабря 2022

В Тюменской области на трассе произошло смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, перекрытие дороги, полиция, дпс
В результате ДТП погиб 74-летний водитель Фото:

В Арбатском районе (Тюменская область) на федеральной трассе Тюмень-Омск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«По предварительным данным, автомобиль ВАЗ 21099 выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом „Вольво“, после чего автомобиль отбросило на еще один большегруз. Трагедия произошла на 353-м километре автодороги Тюмень-Омск», — сообщили в ведомстве.

В результате аварии погиб водитель «Лада», и пострадал пассажир. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, они регулируют частично ограниченное движение.

Ранее URA.RU сообщало, что в смертельном ДТП под Тюменью погибли два человека. Пассажир и водитель автомобиля «Лада» погибли после того, как машина столкнулась с большегрузом на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск.

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В Арбатском районе (Тюменская область) на федеральной трассе Тюмень-Омск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «По предварительным данным, автомобиль ВАЗ 21099 выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом „Вольво“, после чего автомобиль отбросило на еще один большегруз. Трагедия произошла на 353-м километре автодороги Тюмень-Омск», — сообщили в ведомстве. В результате аварии погиб водитель «Лада», и пострадал пассажир. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, они регулируют частично ограниченное движение. Ранее URA.RU сообщало, что в смертельном ДТП под Тюменью погибли два человека. Пассажир и водитель автомобиля «Лада» погибли после того, как машина столкнулась с большегрузом на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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