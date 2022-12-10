В ХМАО почтили память погибших при исполнении воинского долга. Фото

11 декабря 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

В память о погибших воинах прошла церемония возложения цветов Фото: Илья Московец © URA.RU В Сургуте (ХМАО) состоялась торжественная церемония возложения цветов у памятника воинам-интернационалистам. Информация об этом размещена на странице администрации города в социальных сетях. «Сургут почтил память погибших при исполнении воинского и служебного долга. Сегодня на площади у памятника воинам-интернационалистам состоялась церемония возложения цветов», — говорится в новости. В мероприятии приняли участие власти города, представители ведомств и неравнодушные граждане. Память бойцов почтили минутой молчания. Ранее URA.RU сообщало, что Наталья Комарова возложила цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске в память о героях Отечества. Вместе с ней в церемонии принял участие полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. В церемонии прияняли участие власти города,представители ведомств и неравнодушные граждане telegram-канал Администрации Сургута

В Сургуте (ХМАО) состоялась торжественная церемония возложения цветов у памятника воинам-интернационалистам. Информация об этом размещена на странице администрации города в социальных сетях. «Сургут почтил память погибших при исполнении воинского и служебного долга. Сегодня на площади у памятника воинам-интернационалистам состоялась церемония возложения цветов», — говорится в новости. В мероприятии приняли участие власти города, представители ведомств и неравнодушные граждане. Память бойцов почтили минутой молчания. Ранее URA.RU сообщало, что Наталья Комарова возложила цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске в память о героях Отечества. Вместе с ней в церемонии принял участие полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.