10 декабря 2022

В ХМАО почтили память погибших при исполнении воинского долга. Фото

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В память о погибших воинах прошла церемония возложения цветов Фото:

В Сургуте (ХМАО) состоялась торжественная церемония возложения цветов у памятника воинам-интернационалистам. Информация об этом размещена на странице администрации города в социальных сетях.

«Сургут почтил память погибших при исполнении воинского и служебного долга. Сегодня на площади у памятника воинам-интернационалистам состоялась церемония возложения цветов», — говорится в новости.

В мероприятии приняли участие власти города, представители ведомств и неравнодушные граждане. Память бойцов почтили минутой молчания.

Ранее URA.RU сообщало, что Наталья Комарова возложила цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске в память о героях Отечества. Вместе с ней в церемонии принял участие полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

В церемонии прияняли участие власти города,представители ведомств и неравнодушные граждане

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В Сургуте (ХМАО) состоялась торжественная церемония возложения цветов у памятника воинам-интернационалистам. Информация об этом размещена на странице администрации города в социальных сетях. «Сургут почтил память погибших при исполнении воинского и служебного долга. Сегодня на площади у памятника воинам-интернационалистам состоялась церемония возложения цветов», — говорится в новости. В мероприятии приняли участие власти города, представители ведомств и неравнодушные граждане. Память бойцов почтили минутой молчания. Ранее URA.RU сообщало, что Наталья Комарова возложила цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске в память о героях Отечества. Вместе с ней в церемонии принял участие полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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