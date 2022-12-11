Жители Магнитогорска жалуются на незалитый каток. Фото

12 декабря 2022 в 04:42 Размер текста - 17 +

Жители двора по улице Тевосяна жалуются, что за последние десять лет каток заливали только один или два раза Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Магнитогорска, проживающие по улице Тевосяна, жалуются на коммунальщиков, которые не заливают каток во дворе. Об этом магнитогорцы рассказали в соцсетях. «Кто-нибудь может помочь? Куда обратиться? Почему так? За последние 10 лет один или два раза заливали каток на Тевосяна, 11/3. В прошлом году даже попросили помочь. Дети ходили чистить, удалили сорняки, но так и никто не залил. Как с этим бороться?», — пишет Иван, участник группы «Черное&Белое Магнитогорск» социальной сети ВКонтакте. Тот самый каток до дворе дома по улице Тевосяна. Фото: Иван Барышников, ВКонтакте Другая участница магнитогорского паблика, Анна, в комментариях поддержала обратившегося. По ее словам, в результате многолетнего хождения по инстанциям жителям удалось только удержать коммунальщиков от сноса дворового корта, но вопрос его заливкой (вода, шланги) с помощью коммунальных служб решить невозможно. Как уже сообщало URA.RU, мега-каток в собираются запустить в Магнитогорске в парке «Притяжение». Грандиозную стройку, сочетающую в себе различные социальные объекты, планируют завершить в 2025 году.

Жители Магнитогорска, проживающие по улице Тевосяна, жалуются на коммунальщиков, которые не заливают каток во дворе. Об этом магнитогорцы рассказали в соцсетях. «Кто-нибудь может помочь? Куда обратиться? Почему так? За последние 10 лет один или два раза заливали каток на Тевосяна, 11/3. В прошлом году даже попросили помочь. Дети ходили чистить, удалили сорняки, но так и никто не залил. Как с этим бороться?», — пишет Иван, участник группы «Черное&Белое Магнитогорск» социальной сети ВКонтакте. Другая участница магнитогорского паблика, Анна, в комментариях поддержала обратившегося. По ее словам, в результате многолетнего хождения по инстанциям жителям удалось только удержать коммунальщиков от сноса дворового корта, но вопрос его заливкой (вода, шланги) с помощью коммунальных служб решить невозможно. Как уже сообщало URA.RU, мега-каток в собираются запустить в Магнитогорске в парке «Притяжение». Грандиозную стройку, сочетающую в себе различные социальные объекты, планируют завершить в 2025 году.