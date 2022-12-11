11 декабря 2022
10 декабря 2022
09 декабря 2022

Жители Магнитогорска жалуются на незалитый каток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие катка Юность. Екатеринбург, каток
Жители двора по улице Тевосяна жалуются, что за последние десять лет каток заливали только один или два раза Фото:

Жители Магнитогорска, проживающие по улице Тевосяна, жалуются на коммунальщиков, которые не заливают каток во дворе. Об этом магнитогорцы рассказали в соцсетях.

«Кто-нибудь может помочь? Куда обратиться? Почему так? За последние 10 лет один или два раза заливали каток на Тевосяна, 11/3. В прошлом году даже попросили помочь. Дети ходили чистить, удалили сорняки, но так и никто не залил. Как с этим бороться?», — пишет Иван, участник группы «Черное&Белое Магнитогорск» социальной сети ВКонтакте.

Тот самый каток до дворе дома по улице Тевосяна.
Фото:

Другая участница магнитогорского паблика, Анна, в комментариях поддержала обратившегося. По ее словам, в результате многолетнего хождения по инстанциям жителям удалось только удержать коммунальщиков от сноса дворового корта, но вопрос его заливкой (вода, шланги) с помощью коммунальных служб решить невозможно.

Как уже сообщало URA.RU, мега-каток в собираются запустить в Магнитогорске в парке «Притяжение». Грандиозную стройку, сочетающую в себе различные социальные объекты, планируют завершить в 2025 году.

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Жители Магнитогорска, проживающие по улице Тевосяна, жалуются на коммунальщиков, которые не заливают каток во дворе. Об этом магнитогорцы рассказали в соцсетях. «Кто-нибудь может помочь? Куда обратиться? Почему так? За последние 10 лет один или два раза заливали каток на Тевосяна, 11/3. В прошлом году даже попросили помочь. Дети ходили чистить, удалили сорняки, но так и никто не залил. Как с этим бороться?», — пишет Иван, участник группы «Черное&Белое Магнитогорск» социальной сети ВКонтакте. Другая участница магнитогорского паблика, Анна, в комментариях поддержала обратившегося. По ее словам, в результате многолетнего хождения по инстанциям жителям удалось только удержать коммунальщиков от сноса дворового корта, но вопрос его заливкой (вода, шланги) с помощью коммунальных служб решить невозможно. Как уже сообщало URA.RU, мега-каток в собираются запустить в Магнитогорске в парке «Притяжение». Грандиозную стройку, сочетающую в себе различные социальные объекты, планируют завершить в 2025 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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