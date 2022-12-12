Тюменская школа заплатит за столкновение учеников на велосипедах

Школьник врезался на велосипеде в другого ученика Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По представлению прокуратуры одна из школ Увата (Тюменская область) заплатит 200 тыс. рублей семье первоклассника, который во время динамического часа столкнулся на велосипеде с другим школьником и получил травмы. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.

«Прокуратура Уватского района провела проверку по обращению местной жительницы о защите прав ее сына, получившего травму в школе. Суд удовлетворил требований прокурора и взыскал с образовательной организации 150 тыс. рублей в пользу несовершеннолетнего и 50 тыс. рублей в пользу родителей несовершеннолетнего», — указано в сообщении прокуратуры.

Там добавили, что инцидент произошел в мае 2022 года. Во время динамического часа школьники столкнулись на велосипедах. В результате чего, один из них получил травмы в виде рвано-ушибленной раны левой ушной раковины, ссадины лица, правой голени. При этом по закону обучающая организация несет ответственность за жизнь и здоровье учеников.