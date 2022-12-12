12 декабря 2022

Суд над Раей Мамедовой, оскорбившей русских в ХМАО, перенесли в третий раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Зал суда. Тюмень, зал суда, суд, зал судебного заседания
Очередное заседание суда состоится 28 декабря Фото:

Заседание суда над Раей Мамедовой, которая оскорбила русских в Сургуте (ХМАО), перенесли на конец декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Сургутского городского суда.

«Суд отложили на 28 декабря для подготовки к прениям. Заседание назначено на 10 утра», — сообщили в пресс-службе суда.

Также в суде добавили, что судебное следствие закончено. Когда будет оглашаться приговор в пресс-службе не уточнили.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте защита Раи Мамедовой представит в суде свою версию случившегося. Адвокат Мамедовой будет выступать после опроса свидетелей. По данным уголовного дела, Мамедова угрожала сексуальным насилием и физической расправой над русскими. Скандал разразился после того, как сосед по дому разместил видео детей, которые по его заявлению портили лифт, и попросил провести с ними беседу. Но Мамедова решила отстоять честь своего ребенка и устроила скандал.

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Заседание суда над Раей Мамедовой, которая оскорбила русских в Сургуте (ХМАО), перенесли на конец декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Сургутского городского суда. «Суд отложили на 28 декабря для подготовки к прениям. Заседание назначено на 10 утра», — сообщили в пресс-службе суда. Также в суде добавили, что судебное следствие закончено. Когда будет оглашаться приговор в пресс-службе не уточнили. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте защита Раи Мамедовой представит в суде свою версию случившегося. Адвокат Мамедовой будет выступать после опроса свидетелей. По данным уголовного дела, Мамедова угрожала сексуальным насилием и физической расправой над русскими. Скандал разразился после того, как сосед по дому разместил видео детей, которые по его заявлению портили лифт, и попросил провести с ними беседу. Но Мамедова решила отстоять честь своего ребенка и устроила скандал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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