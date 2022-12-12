Суд над Раей Мамедовой, оскорбившей русских в ХМАО, перенесли в третий раз

13 декабря 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Очередное заседание суда состоится 28 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заседание суда над Раей Мамедовой, которая оскорбила русских в Сургуте (ХМАО), перенесли на конец декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Сургутского городского суда. «Суд отложили на 28 декабря для подготовки к прениям. Заседание назначено на 10 утра», — сообщили в пресс-службе суда. Также в суде добавили, что судебное следствие закончено. Когда будет оглашаться приговор в пресс-службе не уточнили. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте защита Раи Мамедовой представит в суде свою версию случившегося. Адвокат Мамедовой будет выступать после опроса свидетелей. По данным уголовного дела, Мамедова угрожала сексуальным насилием и физической расправой над русскими. Скандал разразился после того, как сосед по дому разместил видео детей, которые по его заявлению портили лифт, и попросил провести с ними беседу. Но Мамедова решила отстоять честь своего ребенка и устроила скандал.

Заседание суда над Раей Мамедовой, которая оскорбила русских в Сургуте (ХМАО), перенесли на конец декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Сургутского городского суда. «Суд отложили на 28 декабря для подготовки к прениям. Заседание назначено на 10 утра», — сообщили в пресс-службе суда. Также в суде добавили, что судебное следствие закончено. Когда будет оглашаться приговор в пресс-службе не уточнили. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте защита Раи Мамедовой представит в суде свою версию случившегося. Адвокат Мамедовой будет выступать после опроса свидетелей. По данным уголовного дела, Мамедова угрожала сексуальным насилием и физической расправой над русскими. Скандал разразился после того, как сосед по дому разместил видео детей, которые по его заявлению портили лифт, и попросил провести с ними беседу. Но Мамедова решила отстоять честь своего ребенка и устроила скандал.